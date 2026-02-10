TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Goleada histórica! Bolivia aplastó 5-0 a Paraguay en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

La Verde Sub-17 mostró contundencia en Córdoba y sumó su primer triunfo en la Fecha 2 del certamen.

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 10:53

Jugadores de la selección boliviana de fútbol en el Torneo Jóvenes Promesa que se disputa en Argentina. Foto: Talleres de Córdoba.
Argentina.

Bolivia tuvo una presentación demoledora y venció por 5 a 0 a Paraguay en el debut de la segunda fecha del Torneo Internacional Jóvenes Promesas by Hudl Wyscout, en un partido disputado en el estadio La Boutique de Barrio Jardín.

El equipo dirigido por Gabriel Ramírez fue superior de principio a fin y encontró los goles por intermedio de Jhassir Guerra, Alejandro Ortiz, Nabil Nacif, Quimmy Vasco y Bruno Nuñez, sellando una goleada que lo deja bien perfilado en el torneo.

Marcador final entre las selecciones de Paraguay y Bolivia en el Torneo Jóvenes Promesas que se juega en Argentina. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Paraguay, bajo el mando de Mariano Uslessich, no pudo frenar el ritmo de la selección boliviana, que aprovechó sus momentos y golpeó con efectividad para ampliar la diferencia en el marcador.

El Torneo Internacional Jóvenes Promesas se disputa del 9 al 14 de febrero en Córdoba, con partidos programados en el estadio La Boutique y el CARD Amadeo Nuccetelli.

