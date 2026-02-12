Nelson Gallinate busca la reelección en Colcapirhua: "Pusimos los cimientos, ahora toca el segundo nivel"

En una nueva entrega de nuestro sector electoral, conversamos con Nelson Gallinate, el actual alcalde de Colcapirhua, quien ha confirmado su postulación para un segundo mandato, ahora bajo la sigla de Unidos. Con 45 años y de profesión ingeniero industrial, Gallinate apuesta por la continuidad para consolidar los proyectos iniciados en su primera etapa.

Se define como un "colcapirhueño de corazón". Antes de saltar a la arena política, forjó su experiencia como docente universitario y emprendedor en el sector privado. "Sé lo duro que es levantar una empresa, lo he vivido", afirma. En el ámbito personal, destaca que su motor es su hijo, Gabriel, y comparte su hogar con Cali, un imponente perro de raza Terranova.

Utilizando una analogía de su profesión como ingeniero, Gallinate asegura que su primera gestión sirvió para asentar las bases del municipio. Para este nuevo periodo, su plan de gobierno se concentra en tres ejes estratégicos:

Educación con equipamiento: Tras lograr que el 100% de las unidades educativas cuenten con el bachillerato técnico-humanístico (un hito que destaca como único en Bolivia), su meta ahora es garantizar el equipamiento y mobiliario completo para todos los colegios.

Revolución del pavimento: El candidato asegura haber pavimentado 50 kilómetros de vías en distritos donde no llegó la inversión en casi cuatro décadas. Su compromiso es expandir esta red vial a las zonas restantes.

Complejos deportivos: Tomando como modelo las obras entregadas en zonas como Capacachi y Esquilán, Gallinate propone replicar estos complejos deportivos modernos en el 100% de las canchas del municipio.

Con un fuerte componente espiritual y familiar, el candidato de Unidos cerró su presentación apelando al voto de confianza del ciudadano para no frenar el desarrollo actual. "Estoy convencido de que Colcapirhua debe seguir avanzando. Juntos y unidos vamos a tener un municipio mucho más desarrollado", finalizó.

