Comisión de Diputados aprueba ley transitoria para que el TCP funcione con cuatro magistrados

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Proyecto de Ley 022 de Régimen Transitorio, que establece reglas excepcionales para el funcionamiento del TCP y el TSJ mientras se organizan nuevas elecciones judiciales.

La norma regula de forma temporal al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mientras se organizan nuevas elecciones judiciales hasta junio.

El presidente de la comisión, el diputado Juan del Granado, explicó que durante el tratamiento se realizaron ajustes de forma que no modifican el contenido central de la norma. El proyecto pasará ahora al pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación.

El punto central de la ley es que autoriza al TCP a operar con solo cuatro magistrados, los electos en los comicios del 15 de diciembre, pese a que la conformación regular del tribunal es de nueve miembros. La medida busca evitar la parálisis institucional y dar tiempo para completar la elección de autoridades hasta el 30 de junio.

Durante la sesión, dos magistradas acudieron a la comisión para exponer la situación actual del TCP, que quedó incompleto luego de que cinco magistrados prorrogados cesaran en sus funciones tras dos fallos de salas constitucionales emitidos en octubre del año pasado.

Con esta ley, la Asamblea pretende garantizar la continuidad del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

