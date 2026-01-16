Senado impulsa ley para reactivar más de 17 mil procesos paralizados en el TCP

La Asamblea Legislativa Plurinacional busca destrabar más de 17 mil causas constitucionales que permanecen paralizadas en el país debido a la falta de quórum en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de ley excepcional y transitorio que permitirá al TCP funcionar con cuatro magistrados, mientras se completan los procesos electorales pendientes para designar a las autoridades faltantes.

El presidente de la comisión, senador Daniel Ortiz, explicó que la norma fue aprobada tanto en grande como en detalle y tiene como objetivo garantizar la operatividad y legalidad del máximo órgano constitucional.

“La finalidad es que los cuatro magistrados electos puedan funcionar plenamente. La presidenta del Tribunal podrá bajar a una de las salas para conformar el quórum necesario y así atender las más de 17 mil causas acumuladas”, señaló Ortiz.

Actualmente, la falta de quórum mantiene miles de procesos constitucionales en suspenso, afectando a ciudadanos, instituciones y autoridades en todo el territorio nacional, que esperan resoluciones sobre amparos, acciones de inconstitucionalidad y otros recursos.

El proyecto de ley será presentado en la próxima sesión del pleno del Senado, donde se definirá su aprobación final y posterior remisión a la Cámara de Diputados.

Ortiz aclaró que la iniciativa es exclusiva para el TCP y no se extiende al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que este último sí cuenta con quórum suficiente para ejercer sus funciones sin necesidad de una norma adicional.

La Comisión de Constitución está presidida por Daniel Ortiz e integrada, entre otros, por la senadora Tomasa Yarhui y el senador Freddy Castillo.

