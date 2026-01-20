Diputado Reyes denuncia "ramificación gigantesca" de corrupción en el sector hidrocarburos y apunta a vínculos del entorno de Arce

El diputado de la alianza Unidad, Alejandro Reyes, miembro de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, brindó en Que No Me Pierda detalles alarmantes sobre el avance de las investigaciones que develan una estructura institucional de extorsión y enriquecimiento ilícito. Según el legislador, la corrupción ha permeado todos los niveles de la cadena de abastecimiento de combustibles en el país.

Una red de extorsión institucionalizada

Reyes explicó que las investigaciones preliminares, que coinciden con los hallazgos del Viceministerio de Transparencia, muestran cómo se normalizó el cobro de coimas para trámites estatales mediante códigos QR y pagos a funcionarios.

"Ciertamente devela cómo la corrupción está tan bien armada que pasa como si fuera algo común y corriente que se tendría que haber hecho para lograr este tipo de permisos", afirmó el diputado, calificando el hecho como "inadmisible".

El legislador enfatizó que el esquema de corrupción no distingue jerarquías ni regiones: "Esto es tan grave que uno sabe más o menos cuál es la cadena de abastecimiento de combustibles y en cada eslabón de la cadena parece que existiría corrupción. La corrupción va desde el eslabón más pequeño hasta el eslabón más grande".

Vínculos con Armin Dorgathen y la familia Arce

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Reyes fue la mención directa a posibles vínculos entre la gestión del ex-presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y el entorno familiar del expresidente Luis Arce Catacora.

"Nosotros venimos denunciando esos vínculos; la cercanía que tenían los hijos del expresidente Luis Arce con el señor Dorgathen... ese vínculo de amistad que lo ha mantenido en el cargo durante 5 años", señaló Reyes.

Además, indicó que las recientes pesquisas en propiedades vinculadas a la familia de Arce son parte de la verificación de estos nexos: "Los indicios indican que sí hay este vínculo. Lo que hay que llegar es a la evidencia y se va a ir presentando de acuerdo a lo que se vaya encontrando".

El daño económico y la "falsa nacionalización"

La Comisión de la Verdad busca armar un "rompecabezas" que abarca años de irregularidades, desde cobros por permisos de surtidores y cisternas hasta el uso de "palos blancos". Reyes fue enfático al señalar que el objetivo es contar la historia completa del declive del sector.

"Queremos contarle al pueblo boliviano la verdad... cómo desde esa falsa nacionalización manejó Evo Morales a YPFB, que ha sido la gallina de los huevos de oro, y cómo hemos llegado a la decadencia del gobierno de Luis Arce", sentenció el diputado.

Convocatoria a la ciudadanía

Reyes informó que la comisión no tiene un plazo cerrado debido al volumen de evidencia, pero sí un objetivo final claro: "Devolverle los recursos a los bolivianos que hoy tanta falta nos hacen en plena crisis".

Finalmente, instó a la población a presentar pruebas y denuncias de forma anónima o directa: "Esta investigación puede abrir un paraguas para que muchas otras personas también se atrevan a denunciar con pruebas... es una forma tan grosera de robarle al pueblo boliviano".

Mira la programación en Red Uno Play