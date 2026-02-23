Imágenes sensibles: hombre arrastra y golpea con un palo a un niño en Cochabamba

Un niño de 11 años fue brutalmente agredido en la zona sur de Cochabamba el pasado viernes 20 de febrero, alrededor de las 21:00.

El ataque, paso a paso

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que el agresor saca al menor de una tienda. Sin mediar contemplación, lo arrastra hacia la vía pública y comienza a golpearlo.

Segundos después, toma un palo y continúa la agresión.

En las imágenes se observa cómo le propina un golpe directo en el rostro, dejándolo tendido en el suelo. Tras el ataque, al niño le cuesta ponerse de pie.

El informe forense determinó 20 días de impedimento médico y múltiples moretones en el rostro.

Evidencias y aprehensión

El abogado de la familia, Johnny Muñoz, informó que se recolectaron todas las pruebas audiovisuales del hecho.

“Se ha podido recolectar todas las evidencias donde este señor saca al menor de una tienda para golpearlo y le da con un palo”, señaló.

Fueron los vecinos quienes identificaron al agresor y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Un mes de detención… y apelación

El hombre fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas. La Justicia determinó su detención preventiva por un mes en el penal de Penal de San Antonio.

Sin embargo, la familia apeló la decisión. Considera que el hecho podría configurarse como tentativa de infanticidio y solicita que la medida se amplíe a seis meses.

El caso continúa en investigación, mientras el menor se recupera no solo de las heridas físicas, sino del impacto emocional de una agresión que quedó grabada y que hoy genera profunda indignación en la ciudad.

