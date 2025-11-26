¡Estaba pastando! Influencer se topa de frente con un enorme hipopótamo en Colombia (VIDEO)

Un creador de contenido español vivió un momento tan inesperado como peligroso en una zona rural de Doradal, Antioquia (Colombia). Mientras grababa uno de sus recorridos, Daniel Illescas quedó paralizado por segundos al encontrarse a escasos metros de un hipopótamo adulto que pastaba tranquilamente en plena calle del pueblo.

El video del sorpresivo encuentro, que ya supera las 700 mil reproducciones en redes sociales, muestra el instante en que Illescas observa al animal y este parece devolverle la mirada. “Íbamos tranquilamente con el coche y nos encontramos un hipopótamo en mitad del pueblo. Estoy flipando”, relató el creador de contenido, visiblemente impactado ante la presencia de uno de los animales más agresivos del mundo, pero lejos de su hábitat africano.

La presencia de hipopótamos en esta región de Colombia sigue generando preocupación y debate. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente existen aproximadamente 169 ejemplares sueltos, descendientes de los cuatro animales que el narcotraficante Pablo Escobar adquirió ilegalmente en los años 80 y que quedaron sin control tras su muerte.

Inicialmente eran un macho y tres hembras, importados desde un zoológico de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, los animales —que pueden llegar a pesar más de 4.500 kilos— se reprodujeron de forma descontrolada y se expandieron por el área del río Magdalena. Especialistas advierten que, de no tomarse medidas, la población podría superar los 1.000 individuos para 2035, convirtiéndose en una amenaza creciente para ecosistemas locales y comunidades rurales.

El video de Illescas no solo evidencia el riesgo al que se exponen habitantes y visitantes, sino que vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de controlar una de las invasiones biológicas más inusuales y polémicas del país.

Mira el video:

