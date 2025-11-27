TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz llega a Santa Cruz para lanzar el programa Marca País 2026

El presidente Rodrigo Paz arribó este jueves a Santa Cruz para encarar una serie de actividades orientadas a evaluar proyectos y coordinar acciones con instituciones departamentales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/11/2025 12:11

El presidente Rodrigo Paz llegó pasado el mediodía de este jueves hasta un céntrico hotel para realizar el lanzamiento del programa Marca País 2026, una propuesta del Gobierno que busca fortalecer y potenciar los destinos turísticos de Bolivia.

 

