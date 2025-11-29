TEMAS DE HOY:
¡Viva Bolivia! La Verde de talla baja clasifica al Mundial 2026

La Verde de talla baja hace historia y se metió entre los clasificados al Mundial 2026 que se disputará en Marruecos. 

Martin Suarez Vargas

29/11/2025 18:14

Selección boliviana de talla baja celebrando uno de sus goles en la Copa América que se disputó en Paraguay. Foto: Internet.
Bolivia.

La selección boliviana de futsal de talla baja logró su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Marruecos el próximo año, tras una destacada participación en la Copa América disputada en Paraguay.

Bolivia formó parte del Grupo A y terminó en el segundo lugar, asegurando su pase directo a los cuartos de final. En esta instancia, La Verde se impuso a México por 1-0, demostrando su capacidad competitiva y consolidando su sueño mundialista.

En semifinales, el equipo se enfrentó a Argentina y cayó 9-0, mientras que en el partido por el tercer lugar perdió 5-0 ante Brasil. A pesar de estas derrotas, el cuarto puesto obtenido fue suficiente para garantizar su boleto al Mundial de Marruecos.

Con este logro, Bolivia reafirma su progreso en el futsal de talla baja y se prepara para representar al país en la competencia intercontinental del próximo año.

