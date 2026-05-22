ABC intensifica los trabajos de bacheo en la doble vía a La Guardia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) intensificó los trabajos de reparación de la capa asfáltica en la doble vía a La Guardia, donde se ejecutan intervenciones en tres sectores con una inversión de 700 mil bolivianos.

El gerente regional de la ABC, Miguel Rojas, informó que actualmente se realizan obras de rehabilitación estructural debido al deterioro de la vía, provocado por el alto tráfico vehicular y problemas recurrentes relacionados con el agua que llega a la calzada.

“Más o menos vamos a trabajar en estas dos semanas en 500 metros. Esos son los primeros 160 metros que tenemos. Tenemos un presupuesto aquí en esta zona de 700 mil bolivianos”, explicó la autoridad.

Rojas detalló que en el sector intervenido fue necesario retirar el material dañado y volver a conformar la plataforma, debido a la gran cantidad de baches existentes.

Según la autoridad, las labores incluyen imprimación y tratamiento superficial doble para reforzar la durabilidad de la vía. Asimismo, indicó que anteriormente se realizaron trabajos de bacheo; sin embargo, estos no resistían por el intenso flujo vehicular y la presencia constante de agua sobre la carretera.

“Nosotros hemos bacheado en varias oportunidades y lastimosamente por el alto tráfico vehicular y porque hay mucha agua que arrojan los vecinos a la calzada, no aguantaban ni un mes los baches”, sostuvo.

La ABC también anunció que, tras concluir estas obras, continuará con nuevos trabajos en otros puntos viales del departamento, entre ellos un tramo de 2,2 kilómetros entre Ichilo y Yapacaní. Además, destacó que las cuadrillas trabajan en jornadas extendidas desde tempranas horas de la mañana hasta la noche para acelerar la ejecución de los proyectos.

Mira la programación en Red Uno Play