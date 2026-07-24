Empacar y Global Medic entregan equipos contra incendios para fortalecer la respuesta a nivel nacional

En plena temporada de riesgo por incendios forestales, la empresa Empacar reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de los equipos de emergencia mediante la entrega de siete nuevos equipos contra incendios a instituciones bomberiles de distintos departamentos del país.

Esta iniciativa se ejecuta en conjunto con la organización internacional Global Medic y forma parte de un trabajo sostenido que busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en regiones de difícil acceso.

Un total de 61 equipos entregados en beneficio del país

Durante el acto de entrega, Carlos Limpias, gerente general de Empacar, destacó el impacto de esta labor conjunta.

"Queremos una Bolivia sostenible, y parte de ese trabajo de sostenibilidad es lo que estamos haciendo hoy día. Con la entrega de los siete skids que vamos a hacer hoy día, ya vamos a cumplir con 61 equipos que venimos entregando en este trabajo en conjunto con Global Medic", afirmó Limpias.

Por su parte, Rodrigo Rivero, vocero de Empacar, señaló que esta representa la séptima entrega de dichos equipos contra incendios por parte de la empresa industrial, parte del grupo Kuljis, los cuales ya se encuentran operativos en diferentes regiones para frenar los focos de calor registrados en el territorio nacional.

Tecnología portátil para zonas remotas

Desde Canadá y bajo la dirección de Raúl Singh, el representante de Global Medic en Bolivia, Jaimir Cuellar, explicó la importancia y el diseño estratégico de la donación:

Portabilidad: Los equipos están diseñados para ser instalados rápidamente en cualquier camioneta o vehículo, permitiendo un traslado directo a zonas de incendios complejos antes de que se salgan de control.

Cobertura nacional: Desde 2024 se han distribuido 61 equipos no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, abarcando departamentos como Tarija, Beni, Pando y La Paz.

Agradecimiento de los cuerpos de bomberos beneficiados

Representantes de distintas regiones del país expresaron su agradecimiento por la dotación, destacando el impacto operativo que tendrán en sus respectivas zonas:

Gabriel Gómez (Bomberos San Borja, Beni): "Realmente un equipo que nos va a beneficiar mucho a los voluntarios en la atención de primera respuesta, ya que bueno, en el Beni siempre sufrimos mayormente en esta época los incendios forestales. Agradecidos con Global Medic, con Empacar por tomarnos en cuenta, nosotros como un cuerpo de bomberos mediano de un municipio lejano en el Beni" .

Galo Bustamante (Comandante de Bomberos Tarija): "Para nosotros recibir este equipo es muy importante ya que lo vamos a dar uso para los incendios forestales que acechan en la ciudad de Tarija, en nuestro departamento. Y también si en algún lugar del país lo necesitan, igual nosotros vamos a estar a disposición" .

Mario Chávez (Comandante de la Armada Boliviana): "Recibimos estos equipos con mucho agrado porque vienen a solventar una necesidad que tenemos cuando apoyamos en la extinción y sofocación de los incendios forestales, para poder llevar un volumen de agua para apoyar a nuestro personal en primera línea".

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