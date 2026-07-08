La alianza con CBN acompaña a los aficionados durante la fase decisiva de la Copa del Mundo, promoviendo el disfrute responsable de una de las fiestas deportivas más esperadas cada cuatro años. Yango Bolivia, parte de la compañía tecnológica global Yango Group, anuncia una alianza con CBN para acompañar a los hinchas bolivianos durante una de las temporadas deportivas más esperadas del año. La iniciativa busca que los aficionados vivan cada partido junto a familiares y amigos sin preocuparse por cómo volver a casa, promoviendo el consumo responsable y una alternativa de movilidad segura para el cierre de la noche. La alianza fue presentada el 7 de julio durante la transmisión del encuentro entre Argentina Vs Egipto, correspondiente a los octavos de final del torneo.

Con esta iniciativa, Yango Bolivia refuerza un mensaje claro: la mejor forma de vivir la pasión del fútbol es dejando el auto en casa. La plataforma invita a los aficionados a disfrutar el evento con responsabilidad y a apoyarse en una alternativa de movilidad confiable para regresar a casa de forma segura al finalizar cada encuentro.

Yango se suma al Fan Fest de Paceña con experiencias para que los hinchas vivan la emoción del Mundial

56 activaciones en todo el país

Como parte de la alianza, Yango Bolivia desplegará 56 activaciones a nivel nacional en restaurantes y espacios reconocidos donde los aficionados se reúnen para seguir los partidos del Mundial. En cada una de ellas, los asistentes podrán participar en dinámicas interactivas y acceder a vouchers para viajes con Yango, facilitando que la noche termine con un regreso seguro y sin contratiempos.

Yango se suma al Fan Fest de Paceña con experiencias para que los hinchas vivan la emoción del Mundial

El Fan Fest de Paceña se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro para los aficionados durante la Copa del Mundo, reuniendo a miles de personas para vivir cada partido en un ambiente de celebración. En ese contexto, Yango Bolivia se incorpora como aliado para complementar la experiencia con actividades, premios y una alternativa de movilidad que acompaña a los hinchas antes, durante y después de cada partido.

"En Yango creemos que los grandes momentos se disfrutan aún más cuando las personas pueden concentrarse únicamente en celebrar y compartir su pasión por el fútbol, sabiendo que tienen una forma segura de volver a casa. Por eso nos sumamos a esta iniciativa junto a CBN, invitando a los hinchas bolivianos a vivir el Mundial con responsabilidad." Álvaro Vásquez, Gerente Nacional de Yango Bolivia.

Yango se suma al Fan Fest de Paceña con experiencias para que los hinchas vivan la emoción del Mundial

De esta manera, Yango y CBN reafirman su compromiso de estar presente en los momentos que unen a las personas, acompañando la pasión del Mundial con experiencias innovadoras, beneficios exclusivos y una propuesta de movilidad pensada para que el cierre de cada partido sea tan seguro como memorable.

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