Banco FIE premia la confianza de su clientela con la Promo “Ahorrar es Jugar a Ganar”

La Agencia Senkata de Banco FIE en la ciudad de El Alto, se vistió de fiesta para recibir a la Sra. Andrea, la clienta que ganó el premio mayor de la Promoción Empresarial “Ahorrar es Jugar a Ganar”, una actividad destinada a premiar la confianza de la clientela del Banco.

“Sentimos una emoción enorme de recibir a nuestra ganadora, una mujer trabajadora, jefa de hogar, que supo superar todos los desafíos de su vida cotidiana para salir adelante, como miles de mujeres que se esfuerzan día a día por construir un mejor futuro para ellas y sus familias. Sabemos que su esfuerzo seguirá dando muchos frutos y la felicitamos por haber sido perseverante y recibir este premio”, destacó Gloria Morales, Gerenta Regional de Banco FIE en El Alto.

“Gracias, hermanos y hermanas. Yo no pensé esto, a mí me ha llegado una sorpresa. Por lo menos doy gracias al Señor. Para cada uno voy a orar para que tengan más trabajo y otra parte sí voy a seguir depositando aquí”, dijo la Sra. Andrea, clienta ganadora del Premio de la Promo “Ahorrar es Jugar a Ganar”.

Banco FIE cuenta con más de 40 años de trayectoria promoviendo la inclusión financiera, social y digital de la población boliviana, atendiendo prioritariamente al sector de la micro y pequeña empresa y al sector agropecuario, promoviendo activamente el empoderamiento económico y liderazgo de las mujeres, como acciones ligadas a su Enfoque de Sostenibilidad.

“Cada una de nuestras acciones están ligadas a nuestro propósito de inclusión social, y el premio entregado a nuestra clienta es la muestra de ese propósito, somos un Banco que tiene como centro a las personas y trabajamos con un profundo compromiso ofreciendo productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de nuestra clientela, promoviendo la generación de negocios, el desarrollo de emprendimientos y aportando al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país”, afirmó Karoline Terán, Gerenta Nacional de Marketing Estratégico de Banco FIE.

Además de la ganadora del premio principal, 100 familias en toda Bolivia recibirán Smart´s TV de 55” pulgadas y 200 personas balones originales de fútbol. Los sorteos continúan hasta el 15 de julio.

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