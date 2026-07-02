Serie Xiaomi 17: tecnología para vivir el fútbol

Xiaomi anunció la llegada a Bolivia de los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, una nueva generación de smartphones diseñada para acompañar los momentos que más se disfrutan en compañía. En el marco de la máxima fiesta del fútbol, la marca presenta dispositivos que combinan fotografía avanzada, alto rendimiento y una experiencia visual ideal para capturar y compartir cada emoción. Ambos equipos incorporan procesadores MediaTek de última generación para ofrecer potencia y fluidez en todo momento.

Convierte los momentos en historias vivas con «Telefoto Máster» y «Leica Live Moment»

Así como cada partido deja una historia para contar, la nueva serie introduce por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica x5 en ambos dispositivos, acompañado por una cámara principal de 50 MP y una configuración diseñada para ofrecer mayor versatilidad en distintos escenarios de captura. Ya sea para registrar un las celebraciones después de un gol, una fotografía grupal con amigos o momentos espontáneos que nacen alrededor de una pantalla, la combinación entre la óptica Leica y la tecnología de imagen de Xiaomi permite obtener imágenes más detalladas, mejor manejo de luz y una experiencia más completa tanto en fotografía como en video.

En el Xiaomi 17T Pro, el sistema incorpora un sensor de gran tamaño de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos integran el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P para mejorar la claridad y la reproducción de detalles incluso en condiciones complejas de iluminación, permitiendo capturar con nitidez.

La experiencia se complementa con Leica Live Portrait, que añade un efecto bokeh natural para retratos con mayor profundidad, así como nuevas herramientas de collage y marcas de agua exclusivas para compartir contenido de forma más creativa. En el Xiaomi 17T Pro también se incorporan funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K y modos cinematográficos adicionales, ideales para registrar las emociones, reacciones y recuerdos que nacen antes, durante y después de cada partido.

Una experiencia visual diseñada para disfrutar cada jugada

Ya sea siguiendo un encuentro desde la sala de casa, compartiendo la emoción en familia o reuniéndose con amigos frente a una pantalla en el barrio, Xiaomi incorpora pantallas AMOLED 1.5K con brillo máximo de hasta 3500 nits, pensadas para ofrecer una visualización clara incluso en exteriores.

La serie también integra Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías enfocadas en gestionar la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento para brindar una experiencia visual más cómoda durante largas jornadas de uso. Gracias a estas capacidades, la serie Xiaomi 17T se convierte en la primera de Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

En diseño, Xiaomi mantiene una línea minimalista y moderna con acabados cepillados, bordes microcurvados y un módulo de cámara renovado. El Xiaomi 17T Pro estará disponible en azul intenso, violeta intenso y negro, mientras que el Xiaomi 17T llega en violeta, azul y negro.

Potencia para acompañar cada emoción

"En Bolivia el fútbol se vive de una manera muy especial. Más allá de los resultados, es una pasión que reúne a familias, amigos y comunidades enteras. Con la serie Xiaomi 17T queremos que las personas puedan conservar y compartir esos momentos que hacen único cada encuentro", señaló Margoth Matkovic, Gerente de Marketing de Xiaomi Bolivia. Para acompañar largas jornadas de partidos y reuniones, el Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7000 mAh y el Xiaomi 17T una de 6500 mAh, ofreciendo una autonomía pensada para disfrutar más tiempo.

"Los grandes eventos deportivos se viven mucho más allá de los 90 minutos. Son conversaciones, celebraciones, fotografías, videos y recuerdos compartidos. Por eso desarrollamos dispositivos que combinan autonomía, rendimiento y capacidades avanzadas de imagen para acompañar a las personas en cada momento de esa experiencia colectiva", agregó Matkovic.

Con estas incorporaciones, Xiaomi fortalece la serie T como una propuesta dirigida a usuarios que buscan fotografía, batería y rendimiento en un solo dispositivo, acompañándolos en esos momentos que unen a las personas alrededor de una misma pasión y convierten cada partido en un recuerdo para compartir.

Sobre Xiaomi:

Desde su fundación en 2010, Xiaomi Corporation ha consolidado su posición como una de las marcas tecnológicas más influyentes del mundo. Con presencia en más de 100 países y más de 718 millones de usuarios activos, la compañía mantiene su visión de “hacerse amiga de los usuarios y ser la empresa más cool en sus corazones”. En 2024, Xiaomi fue reconocida por sexto año consecutivo en la lista Fortune Global 500, reafirmando su compromiso con la innovación accesible. Bajo su estrategia de ecosistema “Human × Car × Home”, la marca integra dispositivos personales, del hogar y automóviles inteligentes para crear experiencias más conectadas y humanas.

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