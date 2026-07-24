Big Brands instala en Bolivia una conversación empresarial necesaria: La reputación nace de la conciencia corporativa

Big Brands, a través de su iniciativa SEER —Sociedad de Evolución Empresarial Responsable—, llevó adelante la primera versión del Foro “Conciencia y Reputación”, un espacio empresarial de alto nivel orientado a reflexionar sobre uno de los activos más determinantes para la sostenibilidad de las organizaciones: la reputación.

El encuentro se realizó en el Salón Pérgola del Hotel Los Tajibos y contó con la participación de algunos líderes empresariales, miembros de REF Executive Forums.

Una conversación necesaria para el empresariado boliviano

En un contexto donde las empresas enfrentan mayores exigencias de confianza, coherencia y legitimidad frente a sus distintos públicos de interés, el foro planteó una reflexión central: la reputación no nace de la exposición pública ni de la comunicación superficial; nace de la conciencia corporativa.

Desde esta mirada, Big Brands busca instalar una conversación profunda sobre el verdadero origen de la reputación empresarial. No como un resultado cosmético ni como una narrativa construida desde afuera, sino como la consecuencia natural de una organización que actúa con propósito, coherencia, responsabilidad y conciencia sobre el impacto de sus decisiones.

SEER —Sociedad de Evolución Empresarial Responsable—, una iniciativa de Big Brands, nace precisamente con ese compromiso: contribuir a la evolución del pensamiento del tejido empresarial nacional, promoviendo espacios donde los líderes puedan ampliar su visión, elevar la calidad de sus decisiones y comprender el rol que hoy tienen las empresas en la construcción de confianza social.

Francisco Aylwin: una figura de influencia internacional en reputación corporativa

El foro tuvo como Keynote Speaker a Francisco Aylwin, referente internacional en reputación, asuntos corporativos y relacionamiento institucional. Siendo hijo del Ex Presidente chileno Patricio Aylwin, Francisco es vocero de su familia y una autoridad muy respetada en temas corporativos. Su llegada por primera vez a Bolivia representa un hito para la agenda empresarial nacional, al acercar al país una mirada experimentada sobre cómo las organizaciones construyen reputación desde la coherencia, la gestión de sus vínculos y la calidad de sus decisiones.

Aylwin cuenta con una amplia trayectoria en posiciones de alta responsabilidad corporativa e institucional. Ha sido gerente de Asuntos Corporativos de IBM en Chile, asesor de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, director de Relaciones Institucionales de Telefónica y director ejecutivo de Fundación Telefónica en Chile, entre otros cargos de relevancia.

También ha formado parte de importantes espacios de articulación empresarial y comunicacional. Actualmente es una figura activa en el ámbito de la reputación y la gestión de intangibles, consolidando una trayectoria que lo posiciona como una voz autorizada para acompañar a empresas y líderes en el desafío de construir confianza sostenible.

Su participación en el Foro “Conciencia y Reputación” permitió abordar la reputación desde una perspectiva estratégica: como un activo que se gana en el tiempo, se protege con coherencia y se fortalece en cada punto de contacto con los grupos de interés.

Big Brands conecta a Bolivia con pensamiento internacional en reputación

La realización de este foro también permitió conectar a Bolivia con una conversación internacional de alto nivel sobre reputación, intangibles y excelencia empresarial. En ese marco, cobra especial relevancia la participación de Francisco Aylwin, embajador de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership en Chile, y de Alejandra Durán, embajadora de Corporate Excellence para Bolivia, quienes desde sus respectivos países promueven una mirada más estratégica sobre los activos que hoy definen el verdadero valor de las organizaciones: la confianza, la reputación, la marca, la comunicación, el propósito y la coherencia con sus grupos de interés. Desde esa visión, Big Brands fortalece su rol como puente entre el conocimiento internacional y los desafíos reales del empresariado boliviano.

Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership es una fundación sin fines de lucro que promueve conocimiento especializado sobre la gestión de intangibles estratégicos, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a construir empresas más excelentes, confiables y sostenibles en el tiempo.

Oriol Iglesias se conectará desde España

El foro contó también con la participación virtual de Oriol Iglesias, académico de Esade Business School, quien se conectó desde España para aportar una mirada conceptual sobre reputación, marcas conscientes y gestión estratégica de intangibles.

Su intervención permitió complementar la visión práctica de Francisco Aylwin con un enfoque académico internacional, abriendo una reflexión más amplia sobre el rol de la reputación en la construcción de empresas admiradas, coherentes y preparadas para perdurar.

REF Executive Forums: Partner Estratégico de SEER

Esta primera versión del Foro “Conciencia y Reputación” se desarrolló en el marco de la alianza estratégica entre SEER y REF Executive Forums, organización internacional altamente comprometida con la evolución holística de los líderes empresariales de primer nivel.

REF es liderada en Santa Cruz y Cochabamba por Carlos y Tomás Kempff, quienes vienen impulsando espacios de conversación, acompañamiento y crecimiento integral para empresarios y altos ejecutivos. Como Partner Estratégico de SEER, REF se suma a esta iniciativa con el objetivo de fortalecer el desarrollo de líderes más conscientes, mejor preparados y más comprometidos con la evolución de sus organizaciones.

Por este motivo, el foro será realizado de manera exclusiva para miembros REF, generando un espacio de alto valor para líderes empresariales que buscan comprender la reputación no solo como una consecuencia de la comunicación, sino como una expresión directa de la conciencia, la cultura y la conducta corporativa.

Un panel para aterrizar la reputación en la realidad boliviana

El encuentro finalizará con un panel de experiencias empresariales en el que participaron líderes de Yanbal, PIL, Imcruz y Fortaleza Seguros, marcas que forman parte del ecosistema SEER.

Este conversatorio permitirá aterrizar la visión de la reputación en la realidad empresarial boliviana, abordando cómo las organizaciones construyen confianza desde su cultura interna, su relación con los colaboradores, su forma de servir al mercado, su coherencia institucional y su capacidad de responder con responsabilidad frente a sus públicos de interés.

La presencia de estas empresas permitirá mostrar que la reputación no es un concepto abstracto, sino una construcción diaria que se expresa en decisiones, comportamientos, vínculos y resultados sostenidos en el tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play