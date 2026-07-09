¡La suerte llegó a toda Bolivia! Conoce a los ganadores del gran sorteo San Juancho 2026

¡Kris premia y cumple! La esperada promoción San Juancho 2026 ya tiene ganadores y la suerte llegó a diferentes rincones de Bolivia.

Este miércoles 9 de julio, a través de las pantallas de Red Uno y durante el programa El Mañanero, se realizó el gran sorteo de los 15 premios de Bs 25.000 de la promoción San Juancho de Kris.

En total, la campaña entregará Bs 225.000 entre los 15 afortunados ganadores, quienes participaron comprando su pack San Juancho y depositando el cupón con sus datos en las entidades autorizadas.

Pero la emoción no terminó ahí. Cada pack también incluía un código secreto que podía enviarse al número de WhatsApp autorizado para acceder al canje de premios directos. Cientos de participantes ya hicieron efectivo el cobro de sus premios instantáneos.

La promoción San Juancho de Kris combinó premios directos y un gran sorteo nacional, permitiendo que participantes de todos los departamentos tengan la oportunidad de ganar.

Lista de ganadores del sorteo San Juancho 2026

“San Juancho de Kris llevó premios, emoción y grandes sorpresas a familias de todo el país.”

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