Francisco Aylwin, experto en reputación visitó Bolivia por primera vez, invitado por Big Brands

Por primera vez, Francisco Aylwin visitó Bolivia invitado por Big Brands Bolivia, firma especializada en posicionar grandes marcas desde la reputación, el relacionamiento corporativo y la construcción de confianza.

La visita forma parte de una agenda impulsada para los Partners de SEER —Sociedad de Evolución Empresarial Responsable—, iniciativa de propósito de Big Brands orientada a promover la evolución del pensamiento del tejido empresarial nacional.

Una voz internacional en reputación, conciencia y asuntos corporativos

Francisco Aylwin cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito corporativo e institucional. Ha sido gerente de Asuntos Corporativos de IBM en Chile, asesor de Asuntos Corporativos de Coca-Cola y formó parte de Telefónica durante 17 años, donde se desempeñó como director de Relaciones Institucionales y director ejecutivo de Fundación Telefónica en Chile, entre otros cargos ejecutivos.

También fue secretario general del Comité Organizador de la Copa América 1991, presidente del Directorio de la Fundación Niño y Patria de Carabineros de Chile, integrante del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil y Premio Eikon al Profesional del Año 2025.

Es past presidente y actual vicepresidente del Foro de Comunicación Corporativa FOCCO-DIRCOM, presidente de Llorente y Cuenca Chile y embajador del Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership en Chile.

Además, es hijo del expresidente chileno Patricio Aylwin, figura central de la transición democrática de Chile. Desde el fallecimiento de su padre en 2016, asumió la vocería familiar.

Una agenda organizada por Big Brands para SEER

La llegada de Francisco Aylwin al país responde al compromiso de Big Brands Bolivia de acercar al empresariado nacional conversaciones de alto valor sobre los temas que hoy definen la sostenibilidad y legitimidad de las organizaciones como actores fundamentales para la evolución de la sociedad.

En este marco, la visita de Aylwin permitió abordar una idea central para la empresa contemporánea: la reputación no se construye únicamente desde la comunicación, sino desde la coherencia de las decisiones, la calidad de los vínculos y la confianza que una organización sostiene en el tiempo con sus diferentes grupos de interés.

Reputación como activo estratégico

La primera visita de Francisco Aylwin a Bolivia se produce en un contexto donde las empresas enfrentan mayores exigencias de credibilidad y confianza por parte de sus públicos de interés.

Hoy, la reputación se ha convertido en un activo estratégico para la competitividad, la confianza y la permanencia de las organizaciones. No depende únicamente de lo que una empresa comunica, sino de la consistencia entre lo que declara, decide y hace.

Desde esta perspectiva, Big Brands buscó abrir una conversación ejecutiva y necesaria para el tejido empresarial boliviano: la reputación como resultado de la conciencia corporativa, la coherencia institucional y la capacidad de construir relaciones de confianza.

Sobre Francisco Aylwin

Francisco Aylwin es referente internacional en reputación corporativa, comunicación estratégica, asuntos públicos y relacionamiento institucional. Ha ocupado cargos ejecutivos en IBM, Coca-Cola y Telefónica. Es presidente de Llorente y Cuenca Chile, vicepresidente de FOCCO-DIRCOM y embajador de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership en Chile. Es hijo del expresidente chileno Patricio Aylwin.

Sobre SEER

SEER —Sociedad de Evolución Empresarial Responsable— es una iniciativa de propósito de Big Brands Bolivia, creada para promover la evolución del pensamiento del tejido empresarial nacional a través de espacios de formación, conversación y relacionamiento de alto valor.

Sobre Big Brands Bolivia

Big Brands Bolivia es una firma especializada en posicionar grandes marcas desde la reputación, el relacionamiento corporativo y la construcción de confianza. Acompaña a líderes y organizaciones en el fortalecimiento de sus intangibles estratégicos, promoviendo una mirada empresarial más consciente, coherente y orientada a generar valor sostenible.

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