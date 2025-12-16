EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y deja ocho muertos

Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque en aguas del océano Pacífico, donde destruyeron tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, dejando al menos ocho personas muertas, según informó el Comando Sur.

El operativo se ejecutó el lunes como parte de una serie de intervenciones que Washington justifica en la lucha contra organizaciones consideradas como terroristas y narcotraficantes. Desde el 2 de septiembre, el Comando Sur ha reportado 23 ataques y 25 embarcaciones destruidas en el Caribe y el Pacífico.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la operación fue autorizada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y que las embarcaciones atacadas transitaban por “rutas conocidas de narcotráfico”. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden estas afirmaciones.

El hecho generó fuertes reacciones diplomáticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó los hechos como “ejecuciones seriales” y solicitó una investigación internacional a través de la ONU. Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, expresó su rechazo y lamentó la pérdida de vidas en operativos sin orden judicial.

Hasta la fecha, se estima que al menos 95 personas han muerto como resultado de estas acciones, que se han realizado sin procesos judiciales ni autorización formal del Congreso de Estados Unidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad en el marco del derecho internacional.

Las tensiones entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia se han intensificado en las últimas semanas, en un contexto marcado por disputas territoriales, políticas energéticas y seguridad en aguas internacionales.





