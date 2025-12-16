VIDEO: Con manos atadas y amordazado, salta de un auto y huye de sus captores en Brasil

Un impactante suceso digno de un thriller de acción conmocionó a la región de Ceará, Brasil, luego de que un hombre de 35 años lograra escapar de un secuestro saltando de un vehículo en movimiento, a pesar de tener las manos atadas y la boca amordazada.

La dramática fuga, ocurrida el pasado sábado 13 de diciembre por la mañana en el municipio de Aracati, fue captada por cámaras de videovigilancia. En las imágenes difundidas, se observa un automóvil de color rojo circulando a alta velocidad por una avenida cuando, de repente, se abre la puerta y la víctima se arroja violentamente al asfalto. El vehículo no detiene su marcha, informan los medios UOL Noticias y Metrópole.

Lucha desesperada por la libertad

El joven, que quedó tendido en la calle, se levantó rápidamente a pesar de la caída, buscando desesperadamente ayuda. Según el relato, tenía las manos atadas a la espalda y la boca cubierta con un pañuelo. Internautas que vieron el video lamentaron que, a pesar de que la escena ocurrió frente a algunos negocios que estaban abiertos, nadie se acercó inmediatamente a auxiliar a la víctima, que lucía visiblemente nervioso y temiendo el regreso de sus captores.

Operativo policial y rescate de otros cautivos

Tras lograr escapar, la víctima buscó auxilio, llegando a una delegación policial donde relató que él y dos amigos (de 28 y 39 años) habían sido abordados por hombres armados en la Praça das Carnaúbas. El trío fue obligado a subir a un vehículo y llevado a un inmueble donde sufrieron agresiones físicas y amenazas de muerte.

Gracias al testimonio del fugitivo, equipos de la Policía Militar implementaron un operativo que permitió la localización del supuesto cautiverio.

Un sospechoso detenido: En el lugar, fue detenido un hombre de 48 años con un extenso historial de antecedentes penales.

Dos víctimas rescatadas: Las autoridades lograron rescatar a los otros dos secuestrados en las proximidades de la BR-304.

Cómplices prófugos: El resto de los delincuentes logró escapar.

El detenido enfrenta cargos por secuestro y cárcel privada, además de lesión corporal y amenaza. La Policía Civil de Aracati continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen, incluyendo si las víctimas fueron objeto de extorsión.

Vea el video:

