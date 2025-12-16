TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Ivirgarzama Triple crimen Abapó

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Con manos atadas y amordazado, salta de un auto y huye de sus captores en Brasil

Cámaras de seguridad capturaron la dramática fuga del hombre de 35 años en Ceará; la policía detuvo a un sospechoso y rescató a dos víctimas más.

Milen Saavedra

16/12/2025 19:31

Escena de película en Brasil: Secuestrado salta de vehículo en movimiento con manos atadas para huir
Aracati, Ceará, Brasil

Escuchar esta nota

Un impactante suceso digno de un thriller de acción conmocionó a la región de Ceará, Brasil, luego de que un hombre de 35 años lograra escapar de un secuestro saltando de un vehículo en movimiento, a pesar de tener las manos atadas y la boca amordazada.

La dramática fuga, ocurrida el pasado sábado 13 de diciembre por la mañana en el municipio de Aracati, fue captada por cámaras de videovigilancia. En las imágenes difundidas, se observa un automóvil de color rojo circulando a alta velocidad por una avenida cuando, de repente, se abre la puerta y la víctima se arroja violentamente al asfalto. El vehículo no detiene su marcha, informan los medios UOL Noticias y Metrópole.

Lucha desesperada por la libertad

El joven, que quedó tendido en la calle, se levantó rápidamente a pesar de la caída, buscando desesperadamente ayuda. Según el relato, tenía las manos atadas a la espalda y la boca cubierta con un pañuelo. Internautas que vieron el video lamentaron que, a pesar de que la escena ocurrió frente a algunos negocios que estaban abiertos, nadie se acercó inmediatamente a auxiliar a la víctima, que lucía visiblemente nervioso y temiendo el regreso de sus captores.

Operativo policial y rescate de otros cautivos

Tras lograr escapar, la víctima buscó auxilio, llegando a una delegación policial donde relató que él y dos amigos (de 28 y 39 años) habían sido abordados por hombres armados en la Praça das Carnaúbas. El trío fue obligado a subir a un vehículo y llevado a un inmueble donde sufrieron agresiones físicas y amenazas de muerte.

Gracias al testimonio del fugitivo, equipos de la Policía Militar implementaron un operativo que permitió la localización del supuesto cautiverio.

  • Un sospechoso detenido: En el lugar, fue detenido un hombre de 48 años con un extenso historial de antecedentes penales.

  • Dos víctimas rescatadas: Las autoridades lograron rescatar a los otros dos secuestrados en las proximidades de la BR-304.

  • Cómplices prófugos: El resto de los delincuentes logró escapar.

El detenido enfrenta cargos por secuestro y cárcel privada, además de lesión corporal y amenaza. La Policía Civil de Aracati continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen, incluyendo si las víctimas fueron objeto de extorsión.

Vea el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD