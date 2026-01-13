Un profesor fue detenido en Brasil acusado de abusar de varios estudiantes mientras trabajaba en escuelas públicas de las ciudades de Serra y Vila Velha. Las víctimas tendrían entre 10 y 16 años, según informó la Policía Civil.

De acuerdo con la investigación, el docente aprovechaba su rol como profesor para acercarse a los alumnos y luego de darles regalos se ganaba su confianza. Las autoridades señalaron que la mayoría de los estudiantes afectados no tenían buen rendimiento escolar, al tener esa información el hombre los manipulaba.

Según el portal RT en Español, el caso se conoció en noviembre de 2024, cuando la madre de un alumno de 14 años revisó el celular de su hijo y encontró conversaciones con el profesor. A partir de esa denuncia, la policía inició las investigaciones y logró identificar a más víctimas.

Según los investigadores, el docente contactaba a los estudiantes por redes sociales y les pedía mantener chats privados. En algunos casos, les ofrecía mejores notas, dinero o regalos. Cuando los alumnos se negaban, el hombre los presionaba y los amenazaba.

Durante los allanamientos, la policía encontró material comprometedor en dispositivos electrónicos del docente, además de registros que lo vinculan con varias escuelas. Con estas pruebas, la justicia ordenó su detención preventiva.

El profesor estuvo prófugo durante varios meses y fue arrestado el 8 de enero en la ciudad de Serra. Las autoridades indicaron que la investigación continúa y no descartan que existan más víctimas, por lo que pidieron a las familias denunciar cualquier situación similar.

Mira la programación en Red Uno Play