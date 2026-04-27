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Policial

Experto pide apoyo internacional ante ola de asesinatos en Bolivia

El analista Jorge Santistevan sostiene que los tres asesinatos recientes en Santa Cruz son ejecuciones selectivas para preservar territorios y bienes de estructuras criminales organizadas.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 17:27

El experto en seguridad, Jorge Santistevan. Foto Captura

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El experto en seguridad Jorge Santistevan recomendó al Gobierno buscar asesoramiento internacional y apoyo logístico para enfrentar la ola de asesinatos registrada en el país, que, según datos preliminares suma cerca de una treintena de víctimas.

Para Santistevan, el reciente registro de tres muertes violentas en menos de 24 horas en el departamento de Santa Cruz podría estar vinculado a estructuras criminales organizadas que operan en la región.

“Las víctimas son personas aparentemente informantes, pero que son descubiertas y las mafias los están ejecutando uno por uno. No hay enfrentamiento, son ejecuciones y lo que ocurre es que luchan para preservar territorios y todos sus bienes”, dijo Santistevan.

En ese sentido, el analista sugirió al Gobierno replantear la estrategia de seguridad ciudadana, incorporando nuevas políticas y fortaleciendo la capacidad operativa de las fuerzas del orden.

“El Gobierno debe buscar asesoramiento internacional y apoyo logístico. Con las condiciones actuales será difícil enfrentar este tipo de criminalidad”, afirmó.

En las últimas horas se reportaron tres asesinatos en el departamento: uno en San Matías, otro en Puerto Quijarro y un tercero durante una competencia automovilística en la zona norte de la capital cruceña, hechos que mantienen en alerta a la población.

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