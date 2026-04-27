Comisión de transición municipal denuncia deuda superior a Bs 1.900 millones

El miembro de la comisión económica de transición municipal, Carlos Shlink, denunció que no recibieron información detallada sobre los ingresos de la Alcaldía, tanto diarios como mensuales, provenientes de distintas fuentes de financiamiento.

Según el representante, tampoco se entregaron los estados financieros de los últimos cinco años y se presentó un presupuesto 2026 “inflado”. Además, advirtió que al cierre de la gestión 2025 se proyecta una deuda flotante de Bs 650 millones que, aseguró, no estaría registrada en el presupuesto.

Shlink sostuvo que la deuda total podría superar los Bs 1.900 millones, incluyendo obligaciones con empresarios, proveedores y servicios, sin que exista respaldo en liquidez ni en la planificación presupuestaria.

“La actual administración está dejando una pesada carga financiera. En ese contexto tenemos Bs 1.900 millones de deuda que se debe a empresarios, proveedores, servicios y no se tienen los recursos ni siquiera el presupuesto porque esto no está registrado, no se lo ha incluido, no se tiene la liquidez”, afirmó.

El delegado cuestionó además la priorización de pagos que considera no urgentes, mientras se descuidan obligaciones como salarios, servicios básicos y el recojo de basura.

Otro aspecto observado es la caída en la recaudación tributaria. De acuerdo con sus datos, la Alcaldía pasó de recaudar Bs 1.200 millones a Bs 850 millones el último año.

“Son Bs 350 millones que no ingresaron. No solo por la falta de confianza, sino también por presuntas irregularidades en el sistema, donde se estarían desviando recursos mediante cobros indebidos”, denunció.

Ante este escenario, anunció que se impulsará una auditoría para esclarecer el manejo de los recursos municipales.

Asimismo, indicó que la nueva administración, encabezada por el alcalde electo Mamen Saavedra, priorizará el uso de los recursos en el pago de sueldos, servicios y la atención de la deuda pública a largo plazo.

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