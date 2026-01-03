Vea como Donald Trump siguió el operativo en Venezuela

La cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse) en “X” hace instantes publicó fotos oficiales de como el presidente de Estados Unidos Donald Trump siguió de cerca los operativos en Caracas, Venezuela para la captura de Nicolas Maduro.

En las imágenes se puede observar como el mandatario estadunidense monitoreaba cada movimiento en Venezuela donde está acompañado del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el fiscal general adjunto Todd Blanche.

En esta jornada de 03 de enero las fuerzas militares de Estados Unidos realizó un operativo en Venezuela para la captura de Nicolas Maduro donde será instigado por casos de narcotráfico y posesión de armas destructivas.

