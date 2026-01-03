TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

33ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Eeuu captura a nicolás maduro

Vea como Donald Trump siguió el operativo en Venezuela

La cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse) en “X” hace instantes publicó fotos oficiales de como el presidente de Estados Unidos Donald Trump siguió de cerca los operativos en Caracas, Venezuela para la captura de Nicolas Maduro.

Juan Marcelo Gonzáles

03/01/2026 17:49

La Paz

Escuchar esta nota

La cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse) en “X” hace instantes publicó fotos oficiales de como el presidente de Estados Unidos Donald Trump siguió de cerca los operativos en Caracas, Venezuela para la captura de Nicolas Maduro.

En las imágenes se puede observar como el mandatario estadunidense monitoreaba cada movimiento en Venezuela donde está acompañado del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el fiscal general adjunto Todd Blanche.

En esta jornada de 03 de enero las fuerzas militares de Estados Unidos realizó un operativo en Venezuela para la captura de Nicolas Maduro donde será instigado por casos de narcotráfico y posesión de armas destructivas. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD