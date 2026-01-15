Carnaval de Oruro 2026: Lanzan una ruta gastronómica certificada a nivel nacional para potenciar el turismo

Con el objetivo de fortalecer la experiencia de los visitantes y promover el turismo interno, el Gobierno boliviano realizó el lanzamiento oficial del Carnaval 2026. En el marco de este evento, la viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, destacó que la gran novedad para esta gestión será la implementación de una ruta gastronómica estratégica en la ciudad de Oruro, diseñada específicamente para atender la alta demanda de turistas nacionales e internacionales que se congregarán en la entrada folclórica.

La iniciativa se centra en el entrenamiento y capacitación de 30 restaurantes y establecimientos ubicados directamente en la ruta del recorrido del Carnaval.

No se trata de una selección masiva, sino de un proceso riguroso: solo aquellos locales que cumplan con requisitos de estándares mundiales recibirán una certificación internacional de compromiso con la calidad, anunció la viceministra.

“No se van a certificar todos, solo los que cumplan los requisitos. Es una certificación internacional que abre una ruta turística oficial por carnaval”, explicó Prado. Con esta medida, se busca que el turista tenga la seguridad de recibir alimentos y atención de primer nivel sin alejarse del espectáculo central.

A diferencia de años anteriores, este proyecto no se limitará a promocionar un solo platillo típico, sino que priorizará la ubicación estratégica y la logística de servicio.

La autoridad remarcó que Oruro posee una riqueza culinaria impresionante que debe ser valorada, por lo que diferentes instituciones han coadyuvado para identificar no solo restaurantes, sino también cafeterías y bares que formarán parte de este circuito. Los platos que se ofertan no son limitantes se busca que la gastronomía boliviana se de a conocer a los turistas, y que los visitantes nacionales también disfruten el buen servicio.

El lanzamiento también contempla una fuerte campaña audiovisual para posicionar el Carnaval a nivel internacional. Según Prado, el Carnaval es un espacio para "relajarse y botar el estrés", pero también una oportunidad clave para que los bolivianos hagan turismo interno con fuerza.

La certificación de los restaurantes busca, en última instancia, dejar una capacidad instalada en Oruro que perdure más allá de las fechas festivas, consolidando a la ciudad como un destino gastronómico confiable.

