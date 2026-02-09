Cómo cuidar la alimentación antes y después del Carnaval para evitar molestias

La especialista Vania Vargas explicó que, debido a los cambios de horarios, el baile y el consumo de alcohol, muchas personas suelen omitir comidas, lo que puede provocar molestias gástricas.
09/02/2026 12:33
Escuchar esta nota
Ante las actividades de Carnaval, la nutricionista Vania Vargas recomendó mantener una rutina alimentaria adecuada y priorizar la hidratación para evitar problemas de salud durante y después de las celebraciones.
“Evitar los ayunos es fundamental, especialmente para quienes van a participar en entradas o actividades físicas, ya que el jugo gástrico continúa produciéndose y puede generar malestar si se combina con alcohol”, señaló.
Asimismo, advirtió que la deshidratación severa puede generar complicaciones que incluso requieren atención médica, por lo que aconsejó recurrir a agua y, en casos necesarios, a sales de rehidratación oral tras el consumo de alcohol.
La nutricionista también explicó que durante el Carnaval es común combinar ayuno, alcohol y alimentos altos en grasa, lo que inflama la mucosa gástrica. Para la recuperación, recomendó consumir comidas ligeras, caldos bajos en grasa, reposo y una adecuada hidratación.
Finalmente, Vargas recordó que cuidar la alimentación durante estas fechas permite disfrutar de las celebraciones sin afectar la salud y facilita una mejor recuperación del organismo tras los días festivos.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55