Cómo cuidar la alimentación antes y después del Carnaval para evitar molestias

Ante las actividades de Carnaval, la nutricionista Vania Vargas recomendó mantener una rutina alimentaria adecuada y priorizar la hidratación para evitar problemas de salud durante y después de las celebraciones.

La especialista explicó que, debido a los cambios de horarios, el baile y el consumo de alcohol, muchas personas suelen omitir comidas, lo que puede provocar molestias gástricas.

“Evitar los ayunos es fundamental, especialmente para quienes van a participar en entradas o actividades físicas, ya que el jugo gástrico continúa produciéndose y puede generar malestar si se combina con alcohol”, señaló.

Vargas indicó que la hidratación debe ser constante antes, durante y después de las fiestas y recomendó que por cada vaso de bebida alcohólica se consuma un vaso de agua, ya que el alcohol actúa como diurético y provoca la pérdida de líquidos, potasio y minerales, lo que puede derivar en síntomas como dolor de cabeza, cansancio y dolor muscular.

Asimismo, advirtió que la deshidratación severa puede generar complicaciones que incluso requieren atención médica, por lo que aconsejó recurrir a agua y, en casos necesarios, a sales de rehidratación oral tras el consumo de alcohol.

La nutricionista también explicó que durante el Carnaval es común combinar ayuno, alcohol y alimentos altos en grasa, lo que inflama la mucosa gástrica. Para la recuperación, recomendó consumir comidas ligeras, caldos bajos en grasa, reposo y una adecuada hidratación.

Finalmente, Vargas recordó que cuidar la alimentación durante estas fechas permite disfrutar de las celebraciones sin afectar la salud y facilita una mejor recuperación del organismo tras los días festivos.



Mira la programación en Red Uno Play