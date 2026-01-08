Caso Botrading: Abogado denunciante pide emitir sello rojo para Dorgathen

El Ministerio Público formalizó la imputación contra Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro del denominado caso Botrading. Este miércoles, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó que se activó una notificación “sello azul” de Interpol en contra del exejecutivo.

Sin embargo, la parte denunciante considera insuficiente esta medida. El abogado Curmi Rocha, representante legal del denunciante, anunció que solicitarán la activación de un sello rojo y la captura internacional de Dorgathen.

“Lo que corresponde es que se lo declare rebelde, porque estamos seguros de que no se presentará. Para el sello rojo debe existir una resolución judicial y eso es lo que estamos pidiendo”, señaló Rocha.

Asimismo, informó que se solicitó que la representante legal de Botrading en Paraguay sea convocada a declarar dentro de la investigación.

“Se les dio tiempo para escapar”

Rocha cuestionó la demora en el proceso judicial y advirtió que esta situación habría permitido que los acusados abandonen el país.

“El 8 de diciembre el juez tomó conocimiento de la imputación formal. Luego vino el receso judicial y, prácticamente, se les dio un mes para que estas personas se escapen del país. Recién ahora se habla de una audiencia de medidas cautelares para los cinco imputados”, afirmó.

El jurista sostuvo que el proceso no fue debidamente impulsado, pese a que existirían indicios de que uno de los principales acusados fue visto fuera del país.

Botrading y sus múltiples funciones

El abogado también cuestionó el objeto social de Botrading, señalando que la empresa no solo estaba habilitada para importar combustibles.

“Botrading podía funcionar prácticamente como inmobiliaria, traer abarrotes, incluso operar centros comerciales o criaderos de peces. Tenía múltiples funciones que llaman poderosamente la atención”, sostuvo.

Origen del caso

Botrading fue creada por YPFB en Paraguay, durante la gestión de Armin Dorgathen, con el argumento de optimizar la importación de combustibles y reducir costos. No obstante, con el tiempo surgieron denuncias por un presunto sobreprecio en la importación de gasolina y diésel, además de otras supuestas irregularidades.

La imputación formal contra Dorgathen y otros cinco exfuncionarios de YPFB fue emitida el lunes 8 de diciembre, y el proceso continúa en etapa investigativa, con requerimientos de cooperación internacional.

