Tras su captura en Santa Cruz, Marset sería trasladado a EE. UU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset, considerado uno de los criminales más buscados a nivel internacional, fue trasladado la mañana de este viernes desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru con destino a Estados Unidos, tras su captura en un megaoperativo realizado en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con información preliminar, Marset fue embarcado en la aeronave N846DJ.

Custodiado por agentes de la DEA

El traslado se realiza bajo custodia de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), agencia antidrogas de Estados Unidos que había incluido a Marset en la lista de los cinco narcotraficantes más buscados del mundo.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

Megaoperativo en Santa Cruz

Marset fue detenido en la zona de Las Palmas, ubicada en el tercer anillo de Santa Cruz, donde desde las 02:00 de la madrugada se desplegó un amplio operativo policial.

El procedimiento incluyó allanamientos y un fuerte contingente de seguridad, que permitió dar con el paradero del narcotraficante tras varios años prófugo.

Informe oficial del Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana para ampliar detalles sobre el operativo y las circunstancias que permitieron la captura del narcotraficante.

Marset era buscado por autoridades de varios países y durante años logró evadir operativos policiales en la región, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados del continente.

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