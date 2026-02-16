Entre fe y tradición, todo listo para el tradicional 'Martes de Ch’alla'

El aroma a incienso y la vibrante paleta de colores de las mesas, acompañadas de los tradicionales "sullus", ya inundan las calles del país a solo horas de celebrarse el Martes de Ch’alla. Las vendedoras reportan un incremento en la afluencia de personas que buscan agradecer y pedir prosperidad a la Pachamama (Madre Tierra).

La fe: El ingrediente principal

Para los creyentes, no basta con el carbón y la q’oa. Según comentan los comerciantes de la zona Isabel La Católica, en la ciudad de Santa Cruz, el éxito del ritual radica en la espiritualidad de quien lo realiza.

"Lo importante es la fe; la fe de una persona que sí cree en la Pachamama", afirma un vendedor mientras organiza los elementos decorativos de la mesa.

Variedad para cada bolsillo y necesidad

La oferta es tan amplia como las necesidades de los creyentes. Las "mesitas" se preparan a medida, dependiendo de lo que se desee el cliente.

Para negocios y empresas, para pedir bienes materiales; para viajes y protección y prosperidad personal.

¿Cuánto cuesta agradecer a la Pachamama?

Los precios son accesibles y varían según el tamaño y la complejidad de los elementos.

La más económica va desde los Bs 30 a los Bs 50. Las estándar de Bs 70 a Bs 150; y las empresariales de Bs 300 a Bs 400.

Un ritual que une a la familia

Además de la mesa, los compradores llevan el infaltable vino, singani y los coloridos confites, serpentina, mixtura y coloridas flores para compartir el ritual con toda la familia.

