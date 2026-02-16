TEMAS DE HOY:
Accidente Inquisivi Carnaval Sucre Accidentes en Carnaval

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Entre fe y tradición, todo listo para el tradicional 'Martes de Ch’alla'

En las distintas ciudades del país las familias se alistan para ch'allar sus propiedades y negocios.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 13:56

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El aroma a incienso y la vibrante paleta de colores de las mesas, acompañadas de los tradicionales "sullus", ya inundan las calles del país a solo horas de celebrarse el Martes de Ch’alla. Las vendedoras reportan un incremento en la afluencia de personas que buscan agradecer y pedir prosperidad a la Pachamama (Madre Tierra).

La fe: El ingrediente principal
Para los creyentes, no basta con el carbón y la q’oa. Según comentan los comerciantes de la zona Isabel La Católica, en la ciudad de Santa Cruz, el éxito del ritual radica en la espiritualidad de quien lo realiza.

"Lo importante es la fe; la fe de una persona que sí cree en la Pachamama", afirma un vendedor mientras organiza los elementos decorativos de la mesa.

Variedad para cada bolsillo y necesidad
La oferta es tan amplia como las necesidades de los creyentes. Las "mesitas" se preparan a medida, dependiendo de lo que se desee el cliente.

Para negocios y empresas, para pedir bienes materiales; para viajes y protección y prosperidad personal.

¿Cuánto cuesta agradecer a la Pachamama?
Los precios son accesibles y varían según el tamaño y la complejidad de los elementos.

La más económica va desde los Bs 30 a los Bs 50. Las estándar de Bs 70 a Bs 150; y las empresariales de Bs 300 a Bs 400.

Un ritual que une a la familia
Además de la mesa, los compradores llevan el infaltable vino, singani y los coloridos confites, serpentina, mixtura y coloridas flores para compartir el ritual con toda la familia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD