¿Dónde ver el Mundial en Cochabamba?: Estos son los puntos habilitados

La fiebre del Mundial 2026 ya se siente en Cochabamba, donde diferentes instituciones han instalado pantallas gigantes para que la población pueda seguir la inauguración y los partidos del torneo que contará con 104 encuentros y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

En la ciudad de Cochabamba, Sky Box habilitó dos pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, ofreciendo a los aficionados un espacio para disfrutar de la cita mundialista en compañía de otros seguidores del fútbol. Los organizadores destacaron que se transmitirán todos los encuentros del torneo.

Asimismo, se confirmó que Red Uno cuenta con los derechos de transmisión oficial del Mundial, lo que garantiza la cobertura completa de la competencia para el público boliviano.

En Quillacollo, la expectativa crece con la organización de actividades especiales en torno a la inauguración del torneo. El Comando Regional de la Policía y el Gobierno Municipal anunciaron la instalación de una pantalla gigante en la Plaza 15 de Agosto, frente a las puertas del Comando Departamental de Policía, donde se espera la presencia de cientos de aficionados.

La actividad está programada para este jueves desde las 12:00 del mediodía y contará con un ambiente festivo, con personas vistiendo camisetas de distintas selecciones del mundo. Además, se anunció la entrega de premios y sorpresas para los asistentes más entusiastas, incluyendo dinámicas para adivinar el resultado del partido inaugural.

El Mundial 2026 será inaugurado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario histórico que albergará por tercera vez una ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, marcando un evento de gran relevancia cultural y deportiva a nivel global.

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