Ante dudas sobre billetes, Asoban recomienda usar pagos QR mientras se retira la Serie B observada

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recomendó a la población priorizar el uso de medios de pago electrónicos, como códigos QR y otras modalidades digitales, mientras se ejecuta el proceso de retiro e invalidación de billetes de la Serie B cuyos rangos fueron observados por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La medida busca evitar la circulación de los billetes declarados inválidos sin afectar el normal desarrollo de las actividades comerciales en el país. Según el comunicado difundido por el gremio bancario, las entidades financieras activaron a nivel nacional todos los mecanismos de control y verificación disponibles para impedir que estos cortes ingresen o permanezcan en el sistema financiero formal.

Comunicado de Asoban.

El BCB dispuso la inmediata invalidación de los billetes que formaban parte del lote transportado en la aeronave siniestrada en la ciudad de El Alto, decisión que motivó el despliegue de controles en todo el sistema bancario.

Rangos observados

Las entidades procederán a la retención, invalidación y posterior destrucción de los billetes de la Serie B comprendidos en los siguientes rangos:

Bs 10: del 67250001 al 92250000

Bs 20: del 87280145 al 120950000

Bs 50: del 77100001 al 109800000

Asoban aclaró que todo billete dispensado por las entidades bancarias en sus distintos canales es de curso legal y mantiene plena validez para cualquier tipo de transacción.

Llamado a usar medios digitales

Con el objetivo de prevenir inconvenientes en el comercio y garantizar fluidez en las transacciones, el gremio recomendó priorizar el uso de pagos electrónicos, especialmente a través de códigos QR, transferencias y otras plataformas digitales disponibles en el sistema financiero nacional.

Finalmente, Asoban expresó su pesar por el accidente aéreo que derivó en la medida y reafirmó su compromiso de actuar con rigurosidad técnica y transparencia para resguardar la confianza y seguridad de la población.

