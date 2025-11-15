Una abuela argentina enterneció a las redes sociales luego de que su nieto compartiera un video en el que se la ve practicando el tradicional ritual de “curar el empacho”, pero esta vez aplicado nada menos que a la mascota de la familia

El joven, sorprendido al ingresar a la casa y encontrarse con la escena, registró el momento y lo publicó en TikTok, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes, la mascota permanece tranquila sobre el regazo de otra mujer mientras la abuela realiza los clásicos movimientos con una cinta.

El video ya acumuló más de un millón de reproducciones y superó los 50.000 “me gusta” en pocas horas. La reacción del joven se volvió parte del atractivo del clip, ya que, divertido por lo que estaba presenciando, exclamó: “Esto ya es una banda”.

Entre las respuestas, muchos usuarios celebraron la escena con humor y admiración. “Necesito tutorial de la abuela”, “Los veterinarios aprendiendo esta técnica” y “Es un ser vivo, obvio que funciona”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Finalmente, el propio Franco aseguró en la descripción que el método tuvo éxito y que el caniche logró recuperarse. “No quería bajar el empacho, pero se pudo”, escribió.

