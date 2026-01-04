Rayados de Monterrey dio un paso firme rumbo al título de la Copa Pacífica tras vencer 0-3 a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en un partido marcado por la lesión de Carlos Fierro, quien no pudo continuar tras una desafortunada acción al inicio del segundo tiempo.

El atacante del conjunto tapatío disputaba un balón cerca del tiro de esquina cuando, en el forcejeo con un rival, su rodilla quedó comprometida. El gesto de dolor fue inmediato y el árbitro detuvo el encuentro para permitir el ingreso del cuerpo médico, que terminó retirándolo en el carro de asistencia hacia la ambulancia. Fierro permaneció luego en el estadio siguiendo el compromiso desde el banquillo.

En lo futbolístico, Monterrey mostró superioridad desde la primera mitad. Roberto de la Rosa abrió el marcador y, minutos después, Anthony Martial amplió la ventaja con una acción individual dentro del área, superando a su marca y definiendo con sutileza ante el arquero Felipe López para firmar su primer gol como jugador albiazul.

Ya en el complemento, Cristian Reyes selló el resultado definitivo, confirmando el dominio regiomontano y asegurando el boleto a la final. Con el 0-3 consumado, Rayados espera ahora al ganador del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas.

La final de la Copa Pacífica se disputará este domingo a las 18:30, mientras que Leones Negros buscará cerrar su participación en el partido por el tercer lugar, programado para las 16:00.

