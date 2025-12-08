Policía busca a brasileños que protagonizaron balacera en la Pampa de la Isla, Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y personal antidrogas se movilizaron la mañana de este lunes hasta un domicilio en el barrio Las Maras, en la zona de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz, después de que vecinos denunciaran disparos realizados por un ciudadano brasileño.

Según el reporte policial, un grupo de vecinos realizaba un bloqueo. Testigos señalaron que una mujer, pareja del brasileño, fue la primera en increpar a los manifestantes antes de que el sujeto efectuara los disparos al aire para amedrentarlos.

La rápida intervención policial permitió asegurar la vivienda señalada por los vecinos. En el lugar no se encontró a los dos presuntos responsables, pero sí se aprehendió a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que se encontraban dentro del inmueble.

Durante la requisa, los agentes hallaron 81 paquetes de marihuana distribuidos en cinco bolsas de yute, además de dos proyectiles completos de arma, 9 milímetros. Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Felcc, donde se investigan sus posibles vínculos con actividades de narcotráfico.

El director de la Felcc informó que se ha activado la búsqueda de la pareja de brasileños, quienes serían los autores de los disparos y presuntos ocupantes del domicilio donde se encontraron las sustancias controladas.

“Ya estamos realizando las labores investigativas correspondientes y en poco tiempo esperamos dar por concluido este caso, realizando la aprehensión de estos dos sujetos”, señaló la autoridad.

Paralelamente, la Policía trabaja en la verificación de antecedentes en Bolivia y en Brasil para establecer si los involucrados tienen historial delictivo en cualquiera de los dos países.

