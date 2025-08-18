TEMAS DE HOY:
Comunidad

Se reanudan las operaciones en la Terminal Bimodal de Santa Cruz tras jornada electoral

Las salidas de buses hacia los distintos puntos del país y la frontera se normalizaron este lunes, luego de 24 horas de cierre por las elecciones generales del domingo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/08/2025 7:40

Foto: Facebook Terminal
Santa Cruz, Bolivia

Luego de permanecer cerrada durante 24 horas debido a la jornada electoral que se vivió este domingo en todo el país, la Terminal Bimodal de Santa Cruz reactivó sus operaciones a primera hora de este lunes.

Las salidas de buses hacia los distintos departamentos, provincias y fronteras se han normalizado, permitiendo el flujo habitual de pasajeros que se había visto interrumpido por la disposición electoral que ordenó la suspensión temporal del servicio interdepartamental e internacional.

Desde muy temprano, decenas de viajeros se congregaron en las instalaciones de la terminal para retomar sus trayectos. Algunas filas se formaron en las boleterías y andenes, mientras el personal operativo reanudaba sus labores en medio de una jornada con alta afluencia.

"Todo se ha restablecido con normalidad. A pesar del cierre por las elecciones, hemos retomado las salidas conforme a los horarios programados", informó un funcionario de la terminal.

 

