Impactante: un objeto luminoso cruzó el cielo y sembró misterio en Guadalajara

La noche del 21 de febrero de 2026 quedará grabada en la memoria de muchos habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un objeto brillante cruzó el cielo y convirtió por segundos la oscuridad en un espectáculo tan impactante como desconcertante.

El fenómeno fue registrado por cámaras del Protección Civil Guadalajara, desde su Base 4 ubicada en la colonia San Andrés. En las imágenes se observa cómo un cuerpo luminoso desciende desde el sector norte de la ciudad, dejando a su paso destellos intensos, hasta desaparecer abruptamente en la oscuridad.

El video no alcanza a mostrar un impacto claro, lo que alimentó aún más el misterio.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de testimonios. Usuarios aseguraron haber visto la caída del aparente meteorito desde distintos puntos de la ciudad. Muchos lo describieron como un objeto de gran tamaño que emitía destellos en tonos verdes y blancos.

Algunos hablaron de un “estruendo” posterior; otros, de una luz tan intensa que iluminó techos y calles por un instante.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la naturaleza del objeto. Sin embargo, especialistas suelen señalar que este tipo de fenómenos pueden corresponder a meteoros que se desintegran al ingresar a la atmósfera terrestre.

Mientras se esperan precisiones técnicas, la escena dejó una certeza: durante unos segundos, el cielo de Guadalajara fue protagonista de un espectáculo que mezcló asombro, incertidumbre y fascinación.

