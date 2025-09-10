Todo listo para la Fiesta de la Virgen de Guadalupe: Este es el rol de ingreso de las fraternidades

Ya se vive la Festividad de la Virgen de Guadalupe en Sucre, Chuquisaca, y una de las actividades principales, es la Entrada Folclórica prevista a desarrollarse el próximo sábado 13 de septiembre y que recorrerá varias calles y avenidas de la capital.

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura, se informó que el viernes 12 de septiembre más de 100 agrupaciones, entre unidades educativas y otras instituciones, participarán en un desfile; mientras que el sábado 13 de septiembre, se vivirá la Entrada Folclórica.

Para la muestra de tradición, folclore y cultura, se prevé la presencia de más de 60 fraternidades.

La Entrada Folclórica arrancará a las Hrs. 09:00 aproximadamente y partirá de la avenida Germán Mendoza. A continuación, puedes conocer el rol de ingreso previsto para esta actividad:

