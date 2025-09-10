TEMAS DE HOY:
Todo listo para la Fiesta de la Virgen de Guadalupe: Este es el rol de ingreso de las fraternidades

Más de 60 fraternidades formarán parte de la muestra folclórica que se desarrollará este fin de semana en Sucre.

Silvia Sanchez

10/09/2025 13:22

Foto Ministerio de Cultura
Chuquisaca, Bolivia

Ya se vive la Festividad de la Virgen de Guadalupe en Sucre, Chuquisaca, y una de las actividades principales, es la Entrada Folclórica prevista a desarrollarse el próximo sábado 13 de septiembre y que recorrerá varias calles y avenidas de la capital.

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura, se informó que el viernes 12 de septiembre más de 100 agrupaciones, entre unidades educativas y otras instituciones, participarán en un desfile; mientras que el sábado 13 de septiembre, se vivirá la Entrada Folclórica.

Para la muestra de tradición, folclore y cultura, se prevé la presencia de más de 60 fraternidades.

La Entrada Folclórica arrancará a las Hrs. 09:00 aproximadamente y partirá de la avenida Germán Mendoza. A continuación, puedes conocer el rol de ingreso previsto para esta actividad:

 

