Oruro: dos “tragones” en coma luego de que cápsulas de droga reventaran en su organismo

Las personas fueron interceptadas cuando se dirigían a Pisiga, frontera con Chile. Ambas están internadas en terapia intensiva.

Red Uno de Bolivia

04/09/2025 20:45

Foto: Referencial Redes Sociales.
Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este jueves que dos personas conocidas como “tragones” se encuentran en estado de coma, tras ingerir cápsulas con sustancias controladas que reventaron en su organismo.

Los individuos fueron interceptados cuando viajaban hacia Pisiga, frontera entre Bolivia y Chile. Uno de ellos ya estaba inconsciente al momento de la intervención.

De acuerdo con el reporte, uno de los afectados alcanzó a relatar que habían ingerido cápsulas con sustancias blanquecinas antes de perder el conocimiento. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde ingresaron en terapia intensiva y fueron sometidos a una cirugía de emergencia.

“Se está haciendo la investigación para dar con las personas que los habían contratado, ya que se les ofrece dinero para trasladar estas sustancias hacia la frontera y hacia Chile”, explicó el fiscal Morales.

La autoridad recordó que esta modalidad de transporte de droga pone en grave riesgo la vida de quienes la practican.

 

