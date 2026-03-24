“Estamos invictos y cerca de la UFC”: Agapito Orozco, busca apoyo para seguir luchando en México

El peleador cochabambino Agapito Orozco, más conocido como el “Fenómeno Minero”, busca auspicio y respaldo económico para continuar su carrera internacional en artes marciales mixtas (MMA), donde actualmente compite en México y se encuentra cerca de dar el salto a la UFC.

Originario de Quillacollo, el deportista atraviesa dificultades económicas que han puesto en riesgo su continuidad. Incluso, su reciente viaje a Bolivia fue financiado por su entrenador.

“Estamos en dificultades económicas muy fuertes. Estamos buscando apoyo, quizá hasta del Gobierno, para seguir avanzando”, señaló.

Orozco explicó que, junto a su entrenador Yassir Orozco, organizó kermesse y otras actividades para reunir fondos y costear pasajes y entrenamientos, ante la falta de oportunidades en el país.

Contó que decidió migrar a México luego de no encontrar espacios para competir a nivel profesional en Bolivia.

En el exterior, logró integrarse a gimnasios de alto nivel, donde ha entrenado con peleadores de la UFC. Su desempeño le permitió debutar rápidamente y consolidar un récord invicto de cinco victorias consecutivas, posicionándolo como una promesa del circuito.

El luchador destacó que su apodo, “Fenómeno Minero”, refleja sus raíces y su identidad. “Por mis venas corre sangre minera. Queremos llevar siempre en el corazón nuestro origen”, expresó, alentando a otros jóvenes a no avergonzarse de su procedencia.

Asimismo, relató que inició en el deporte para superar situaciones de bullying y fortalecer su confianza, apoyado por su familia, especialmente por su hermano mayor.

Actualmente, Orozco apunta a consolidar su carrera internacional y pide el respaldo de empresas e instituciones. “Es una oportunidad para que las marcas se proyecten a nivel internacional”, afirmó.

Contacto

Acotó que cualquier ayuda es bienvenida y los interesados pueden contactarse al 79789159.

Con disciplina y resultados, el “Fenómeno Minero” se perfila como uno de los bolivianos más cercanos a llegar a la UFC, llevando consigo una historia de esfuerzo y perseverancia.

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