“Estamos invictos y cerca de la UFC”: Agapito Orozco, busca apoyo para seguir luchando en México

El peleador boliviano Agapito Orozco busca apoyo económico para continuar su carrera en México, donde se mantiene invicto y apunta a llegar a la UFC pese a dificultades económicas.
24/03/2026 12:07
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El peleador cochabambino Agapito Orozco, más conocido como el “Fenómeno Minero”, busca auspicio y respaldo económico para continuar su carrera internacional en artes marciales mixtas (MMA), donde actualmente compite en México y se encuentra cerca de dar el salto a la UFC.
Originario de Quillacollo, el deportista atraviesa dificultades económicas que han puesto en riesgo su continuidad. Incluso, su reciente viaje a Bolivia fue financiado por su entrenador.
“Estamos en dificultades económicas muy fuertes. Estamos buscando apoyo, quizá hasta del Gobierno, para seguir avanzando”, señaló.
Orozco explicó que, junto a su entrenador Yassir Orozco, organizó kermesse y otras actividades para reunir fondos y costear pasajes y entrenamientos, ante la falta de oportunidades en el país.
Contó que decidió migrar a México luego de no encontrar espacios para competir a nivel profesional en Bolivia.
En el exterior, logró integrarse a gimnasios de alto nivel, donde ha entrenado con peleadores de la UFC. Su desempeño le permitió debutar rápidamente y consolidar un récord invicto de cinco victorias consecutivas, posicionándolo como una promesa del circuito.
Asimismo, relató que inició en el deporte para superar situaciones de bullying y fortalecer su confianza, apoyado por su familia, especialmente por su hermano mayor.
Actualmente, Orozco apunta a consolidar su carrera internacional y pide el respaldo de empresas e instituciones. “Es una oportunidad para que las marcas se proyecten a nivel internacional”, afirmó.
Contacto
Acotó que cualquier ayuda es bienvenida y los interesados pueden contactarse al 79789159.
Con disciplina y resultados, el “Fenómeno Minero” se perfila como uno de los bolivianos más cercanos a llegar a la UFC, llevando consigo una historia de esfuerzo y perseverancia.
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