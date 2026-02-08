Atención votantes: hoy es el último día para reclamar si estás inhabilitado

Este domingo 8 de febrero concluye el plazo para la recepción y tratamiento de reclamos de ciudadanos inhabilitados o no habilitados en el Padrón Electoral, en el marco de la Actividad N.º 42 del Calendario Electoral de las elecciones subnacionales 2026.

El trámite se realiza en cumplimiento del proceso electoral y está dirigido a las personas que, al verificar su situación en el padrón, figuran como inhabilitadas o no habilitadas para votar.

Verificación y procedimiento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomienda a la ciudadanía verificar previamente su estado electoral ingresando al sitio web oficial: https://yoparticipo.oep.org.bo

En caso de figurar como inhabilitado, el ciudadano puede iniciar su rehabilitación en el Padrón Electoral Biométrico, presentando el formulario correspondiente en oficinas del Serecí o en las dependencias de los Tribunales Electorales Departamentales.

Horarios y lugares

El plazo para realizar el reclamo vence este domingo 8 de febrero de 2026, con atención en el siguiente horario:

Horario: de 08:30 a 23:59

Lugares: oficinas de Tribunales Electorales Departamentales y Direcciones Departamentales del Servicio de Registro Cívico (Serecí)

Las autoridades electorales recordaron que este trámite es fundamental para garantizar el derecho al voto en las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales previstas para este año.



