Padres denuncian "indefensión" ante cobros ilegales mientras Andecop activa recursos legales para ajustar pensiones

El inicio de las inscripciones escolares en el país reactivó la histórica pugna por el costo de las pensiones. Mientras el Ministerio de Educación ratifica el congelamiento de mensualidades, los padres de familia denuncian cobros irregulares "disfrazados" y la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) advierte sobre la inviabilidad económica de mantener las tarifas actuales tras 20 años de restricciones.

Padres de familia: "Estamos en total indefensión"

Ernesto Suárez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, manifestó su profunda preocupación por lo que considera una falta de control efectivo de las autoridades. Según Suárez, el problema no se limita solo al incremento de la mensualidad, sino a cobros anexos que están prohibidos.

"Los padres de familia estamos en total indefensión. Nos cobran de los uniformes, que está totalmente prohibido, nos cobran de los libros y sobre todo nos cobran el aporte a Andecop", denunció Suárez.

El representante también señaló que muchas unidades educativas condicionan la inscripción a la firma de contratos con cláusulas abusivas: "Hay estas cláusulas que le dicen al padre de familia que si no firmas ese contrato donde aceptas un incremento que no está permitido, no quieren recibir a nuestros hijos". Según su reporte, ya se han detectado irregularidades en al menos 23 colegios entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Andecop: "No es lucro, es calidad educativa"

Desde la otra vereda, Patricia Marín, presidenta de Andecop, aclaró que la institución no ha dictaminado un aumento nacional, pero sí ha dado libertad a cada colegio para analizar su sostenibilidad. Marín argumentó que la educación privada debe cubrir salarios, impuestos y aguinaldos con solo 10 cuotas al año.

"Andecop en ningún momento ha determinado el incremento de pensiones... pero hay colegios que a lo mejor no pueden subsistir, entonces van a tener que hacerlo", explicó Marín, subrayando que cada unidad debe "ponerse una mano al pecho" y evaluar la situación de su comunidad.

La presidenta de Andecop también defendió la validez legal de estos ajustes frente a las resoluciones ministeriales: "Una norma del ministerio no es ley. El año pasado se presentó un recurso jerárquico y se ganó... esos colegios que debieron haber sido sancionados no lo han sido gracias a este recurso".

Puntos críticos de la controversia:

Pensiones: Padres denuncian incrementos de hasta Bs. 40. Andecop afirma que son ajustes necesarios por la "insuficiencia de recursos".

Contratos: Se denuncia la obligatoriedad de firmar cláusulas de incremento para ser aceptados. Andecop sostiene que hay un vacío legal sobre la tuición del Ministerio de Educación en contratos entre privados.

Edad de Ingreso: Existe rechazo a inscripciones de niños nacidos hasta junio, pese a comunicados excepcionales del Ministerio.

Cobros Extras: Se reporta la venta de hojas RUDE y aportes obligatorios a la asociación de colegios.

El conflicto queda ahora en manos del Ministerio de Educación, que deberá mediar entre la exigencia de los padres de cumplir el congelamiento y la advertencia de los colegios privados de que, sin ajustes, la calidad educativa y la estabilidad laboral de los maestros están en riesgo.

