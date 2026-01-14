Concejala denuncia licitación parcial del desayuno escolar y Alcaldía afirma que adjudicación dependerá de la matrícula

La concejala Lola Terrazas denunció que la Alcaldía de Santa Cruz licitó únicamente el 50% del desayuno escolar destinado a estudiantes de los niveles inicial y primario, dejando excluido al nivel secundario, que se quedaría sin este beneficio alimentario en esta gestión escolar.

“De esa licitación solamente se adjudicó el 50% de los productos licitados. Esto provocará que posiblemente el desayuno llegue incompleto para los niveles inicial y primario. Para el nivel secundario no se licitó el desayuno escolar”, denunció Terrazas.

La concejala señaló además que la licitación que está firmando el alcalde asciende a Bs 100 millones, pese a que el presupuesto asignado para el desayuno escolar este año oscila entre Bs 170 y 174 millones.

“Parece que (el alcalde) no quiere gastar estos recursos en alimentación complementaria, porque otra vez empezó con la demagogia con afanes proselitistas prometiendo bonos. El alcalde no tiene sensibilidad con los niños”, cuestionó.

Recordó que la ley de alimentación complementaria escolar indica que el desayuno se debe proveer durante 200 días para los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Respuesta del alcalde En respuesta, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, ratificó que el presupuesto para el desayuno escolar en esta gestión supera los Bs 160 millones, pero aclaró que la adjudicación final dependerá de la cantidad de estudiantes inscritos. “El monto definitivo se definirá en función a la lista que nos pase la Dirección Departamental de Educación (DDE). Con esa información se instruirá a las empresas para que la ración se entregue de acuerdo a la cantidad de niños y jóvenes habilitados en la gestión 2026”, explicó la autoridad municipal.

