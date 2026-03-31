Apagón analógico: así mejorará la calidad de tu TV con la señal digital

Bolivia avanza hacia una nueva era en la televisión. El llamado “apagón analógico” marcará el paso definitivo a la Televisión Digital Abierta, un cambio que traerá mejoras visibles para los usuarios en todo el país.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica? En simple: una mejor experiencia frente al televisor.

¿Qué beneficios trae la TV digital?

El cambio no es solo técnico, también impacta directamente en cómo ves televisión:

Imagen más nítida: mayor definición y colores más reales

mayor definición y colores más reales Sonido más claro: mejor calidad de audio, sin distorsiones

mejor calidad de audio, sin distorsiones Sin interferencias: adiós a la “lluvia” o señal borrosa

adiós a la “lluvia” o señal borrosa Más canales: mayor oferta de programación gratuita

mayor oferta de programación gratuita Acceso libre: no necesitas pagar suscripciones

Incluso puedes usar tu televisor actual con un decodificador, sin necesidad de comprar uno nuevo.

¿Cuándo se aplicará el apagón analógico?

La transición será gradual y se implementará en tres fases hasta 2030:

Primera fase (mayo de 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Segunda fase (mayo de 2028): ciudades intermedias y regiones con más de 40.000 habitantes

ciudades intermedias y regiones con más de 40.000 habitantes Tercera fase (mayo de 2030): resto del país

Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se espera que la cobertura digital alcance el 100% en los próximos años.

¿Qué pasará con la señal actual?

El apagón analógico significa que dejará de funcionar la señal tradicional. A partir de ese momento, solo estará disponible la señal digital, que optimiza el uso del espectro y mejora el servicio.

Simulacros para prepararse

Como parte del proceso, se están realizando pruebas para que la población se adapte:

Primer simulacro: ya realizado.

Segundo: 28 de febrero de 2026: ya realizado.

Tercero: 30 de abril de 2026

Estos ensayos permiten verificar cómo funcionará el cambio y preparar a los usuarios.

En resumen

El apagón analógico no es solo un cambio técnico, es un salto hacia una televisión más moderna: mejor imagen, mejor sonido y más opciones para todos.

Es el momento de dar el paso… y empezar a ver la TV como nunca antes

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