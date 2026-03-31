Apagón analógico: así mejorará la calidad de tu TV con la señal digital

El país inicia la transición a la televisión digital, que ofrecerá mejor imagen, sonido más claro y mayor variedad de canales, incluso en televisores antiguos con decodificador.
31/03/2026 14:26
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Bolivia avanza hacia una nueva era en la televisión. El llamado “apagón analógico” marcará el paso definitivo a la Televisión Digital Abierta, un cambio que traerá mejoras visibles para los usuarios en todo el país.
Pero, ¿qué significa esto en la práctica? En simple: una mejor experiencia frente al televisor.
¿Qué beneficios trae la TV digital?
El cambio no es solo técnico, también impacta directamente en cómo ves televisión:
Incluso puedes usar tu televisor actual con un decodificador, sin necesidad de comprar uno nuevo.
¿Cuándo se aplicará el apagón analógico?
La transición será gradual y se implementará en tres fases hasta 2030:
Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se espera que la cobertura digital alcance el 100% en los próximos años.
¿Qué pasará con la señal actual?
El apagón analógico significa que dejará de funcionar la señal tradicional. A partir de ese momento, solo estará disponible la señal digital, que optimiza el uso del espectro y mejora el servicio.
Simulacros para prepararse
Como parte del proceso, se están realizando pruebas para que la población se adapte:
Estos ensayos permiten verificar cómo funcionará el cambio y preparar a los usuarios.
En resumen
El apagón analógico no es solo un cambio técnico, es un salto hacia una televisión más moderna: mejor imagen, mejor sonido y más opciones para todos.
Es el momento de dar el paso… y empezar a ver la TV como nunca antes
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