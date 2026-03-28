¿Te quedaste sin WhatsApp? Esto puedes hacer para no perder tu información

La aplicación WhatsApp anunció que desde el 1 de abril de 2026 dejará de operar en teléfonos con sistemas operativos antiguos, afectando a usuarios con versiones previas a Android 5.0 y iOS 15.1.

Entre los modelos que quedarán fuera se encuentran equipos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S3 y el Motorola Moto E (1ª generación), entre otros dispositivos que ya no reciben actualizaciones.

La medida responde a razones de seguridad y rendimiento, ya que estos teléfonos no soportan nuevas funciones ni cuentan con protección actualizada frente a vulnerabilidades.

“Podrías perder tus conversaciones si no realizas una copia de seguridad”, advierten especialistas, recomendando a los usuarios realizar respaldos antes de la fecha límite.

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Antes de perder el acceso a WhatsApp, es recomendable realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos para evitar la pérdida de información importante.

En Android, la copia se realiza en Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud desde Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora. Es conveniente comprobar que haya suficiente espacio disponible en la nube antes de iniciar el respaldo.

Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, solo será necesario instalar la actualización del sistema operativo. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

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