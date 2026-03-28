¿Te quedaste sin WhatsApp? Esto puedes hacer para no perder tu información

La aplicación ya no será compatible con dispositivos con Android 5.0 o iOS 15.1 o versiones anteriores.
28/03/2026 16:48
Escuchar esta nota
La aplicación WhatsApp anunció que desde el 1 de abril de 2026 dejará de operar en teléfonos con sistemas operativos antiguos, afectando a usuarios con versiones previas a Android 5.0 y iOS 15.1.
Entre los modelos que quedarán fuera se encuentran equipos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S3 y el Motorola Moto E (1ª generación), entre otros dispositivos que ya no reciben actualizaciones.
La medida responde a razones de seguridad y rendimiento, ya que estos teléfonos no soportan nuevas funciones ni cuentan con protección actualizada frente a vulnerabilidades.
“Podrías perder tus conversaciones si no realizas una copia de seguridad”, advierten especialistas, recomendando a los usuarios realizar respaldos antes de la fecha límite.
Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible
Antes de perder el acceso a WhatsApp, es recomendable realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos para evitar la pérdida de información importante.
En Android, la copia se realiza en Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.
En iPhone, la copia se guarda en iCloud desde Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora. Es conveniente comprobar que haya suficiente espacio disponible en la nube antes de iniciar el respaldo.
Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, solo será necesario instalar la actualización del sistema operativo. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:40
17:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:40