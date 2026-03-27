No es solo una foto: Es el mapa más detallado de Saturno jamás creado

Lo que a primera vista parece una espectacular imagen espacial es, en realidad, el análisis científico más profundo realizado sobre Saturno. Al combinar las capacidades del Telescopio Espacial James Webb y el Hubble, los astrónomos han logrado construir una visión tridimensional y dinámica que supera cualquier observación previa.

Un planeta, dos perspectivas radicales

La clave de este hito reside en la combinación de luces. Mientras que el Hubble captura la luz visible —mostrándonos los icónicos tonos dorados y las bandas nubosas que definen al planeta—, el Webb opera en el infrarrojo cercano, según informa el portal Nasanet.

En la visión del Webb, el disco de Saturno se oscurece debido a la absorción de metano, lo que hace que sus anillos brillen con una intensidad eléctrica, permitiendo estudiar su composición química con una precisión sin precedentes.

Imagen: NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Procesamiento de imagen: Joseph DePasquale (STScI)

Las claves de este nuevo "mapa" científico:

Disección atmosférica: Gracias a la sensibilidad del Webb, los científicos pueden penetrar las capas superiores y estudiar tormentas y brumas en niveles profundos de la atmósfera.

Contexto global: El Hubble aporta la visión general y la evolución de los patrones meteorológicos, sirviendo como guía para interpretar los datos infrarrojos.

Seguimiento estacional: Al comparar imágenes tomadas con meses de diferencia, los investigadores están rastreando cómo cambia la iluminación solar y cómo afecta esto al clima saturniano.

"Esta colaboración es mucho más que una imagen espectacular: es una herramienta científica para comprender cómo funcionan los gigantes gaseosos en todo el universo".

Por qué es un hito para la astronomía

Este mapa no solo nos ayuda a conocer mejor a nuestro vecino. Al entender cómo se transporta la energía y cómo interactúan las capas de gas en Saturno, los científicos obtienen pistas vitales para estudiar exoplanetas gigantes en sistemas solares lejanos.

La alianza entre estos dos titanes de la observación espacial ha demostrado que, cuando el Webb y el Hubble trabajan juntos, el universo deja de ser un misterio para convertirse en un libro abierto.

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