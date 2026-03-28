Chef boliviano conquista competencia de asadores en México

El joven chef asador Emanuel González logró una destacada participación en el campeonato mundial ancestral de asadores realizado en México, donde representó con orgullo al municipio de El Torno.

Junto a su equipo “Fuego y Pasión”, el cocinero obtuvo el tercer lugar en la categoría cerdo a la cruz, consolidando su talento en una competencia internacional de alto nivel.

El logro fue celebrado como un impulso para nuevos talentos bolivianos en el ámbito culinario, especialmente en disciplinas tradicionales como el asado.

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