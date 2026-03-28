Cochabamba se prepara para Semana Santa: El Vía Crucis al Cristo de la Concordia será el epicentro del turismo sacro

Con la llegada del Domingo de Ramos, el mundo católico y la ciudad de Cochabamba se aprestan a vivir una de las festividades más intensas del año. Las autoridades municipales han confirmado que todo está listo para recibir a turistas y locales, siendo el Vía Crucis al Cristo de la Concordia el destino más emblemático de la temporada.

El ascenso de la fe: 14 estaciones renovadas

El recorrido que asciende por las gradas del Cerro San Pedro se encuentra en óptimas condiciones. Las 14 estaciones, que culminan a los pies del Santo Sepulcro en la cima, contarán este año con una novedad: guías especializados en cada punto.

"Vamos a tener un guía por cada estación que explicará la razón de ser de cada una", informó Ronald Crespo, director de Turismo del GAMC, destacando que el sábado 4 se realizará una visita guiada masiva.

Seguridad contra el vandalismo y el crimen

Para evitar incidentes como los grafitis y daños a las imágenes registrados el año pasado, la Guardia Municipal tendrá presencia permanente en todo el trayecto. Además, el director de Seguridad Ciudadana, Ronald Fernández, anunció que no se descarta la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos.

El despliegue de personal administrativo y guardias iniciará este domingo y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección. Se busca evitar que antisociales aprovechen las aglomeraciones en eventos clave como la procesión del Santo Sepulcro (viernes a las 18:00) y el Vía Crucis de la madrugada (viernes a las 05:00).

Gastronomía y Rutas Sacras

La oferta para los visitantes no se limita al Cerro San Pedro. La municipalidad ha extendido la invitación para visitar joyas arquitectónicas como el Templo de Santa Teresa y la Catedral Metropolitana.

En el ámbito gastronómico, este domingo se llevará a cabo la tradicional Feria de los 12 Platos en la Plaza Corazonistas, una actividad que busca promover el potencial culinario del departamento vinculado a la tradición católica de la abstinencia de carnes rojas.

Agenda principal de Semana Santa:

Domingo de Ramos: Concentración en Plaza Sucre y procesión hacia la Catedral.

Martes Santo: Acompañamiento en la Misa Crismal.

Jueves Santo: Inicio de las rutas sacras y visitas a los monumentos.

Viernes Santo: Vía Crucis al Cristo de la Concordia (05:00 AM) y procesión del Santo Sepulcro (18:00 PM).

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