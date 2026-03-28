Por Semana Santa, incrementa demanda de pescado en Cochabamba

La demanda de pescado se incrementa en Cochabamba ante la cercanía de la Semana Santa, con la llegada masiva de producto desde el Trópico.

En el sector del Arco, punto tradicional de comercialización, el kilo de pescado se cotiza desde Bs 35, aunque varía según la especie.

“Vengan al Arco a comprar pescado, está peso cabal”, invitan los comerciantes, quienes ofrecen variedades como tambaquí, pacú, carpa y pescado de río.

Entre las novedades de este año destaca la venta de raya, un ejemplar que alcanza aproximadamente 5 kilos y se comercializa en Bs 70, despertando curiosidad entre los compradores.

Mientras algunos consumidores valoran la calidad del producto que llega desde el Trópico, otros consideran que los precios aún son elevados.

“Debería bajar un poco más, a Bs 30 por lo menos”, opinó un ciudadano, aunque otros señalan que el costo ya muestra una leve reducción respecto a días anteriores.

Se prevé que el abastecimiento continúe en los próximos días, existiendo un posible descenso respecto al precio del producto muy requerido en estas festividades.

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