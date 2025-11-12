¡Urgente! Trágico accidente en la autopista La Paz – El Alto: camión colisiona con minibús

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este martes en el carril de bajada de la autopista que conecta La Paz con El Alto.

De acuerdo con el reporte preliminar, un camión colisionó contra un minibús, provocando un fuerte impacto que dejó personas heridas y fallecidas.

Equipos de la Policía, Bomberos y servicios de emergencia se trasladaron al lugar para asistir a los heridos, recuperar los cuerpos y asegurar la zona del accidente.

Las causas del hecho están siendo investigadas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

