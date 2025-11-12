TEMAS DE HOY:
accidente vehicular accidente de tránsito robo agravado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Urgente! Trágico accidente en la autopista La Paz – El Alto: camión colisiona con minibús

Un camión cargado con cemento perdió el control y chocó contra un minibús. Seis personas habrían muerto, según datos preliminares.

Jhovana Cahuasa

11/11/2025 22:23

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este martes en el carril de bajada de la autopista que conecta La Paz con El Alto.

De acuerdo con el reporte preliminar, un camión colisionó contra un minibús, provocando un fuerte impacto que dejó personas heridas y fallecidas.

Equipos de la Policía, Bomberos y servicios de emergencia se trasladaron al lugar para asistir a los heridos, recuperar los cuerpos y asegurar la zona del accidente.

Las causas del hecho están siendo investigadas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

 

 
 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD