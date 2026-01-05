¡Tragedia en La Paz! Embarrancamiento en la zona Sur deja dos muertos y tres heridos

Un trágico embarrancamiento registrado durante el fin de semana en la zona Sur de La Paz, específicamente en el sector de Rosales, dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas, según el reporte oficial de la Policía.

Desde el Comando Departamental de la Policía de La Paz se informó que el hecho fue uno de los accidentes de tránsito más graves registrados en los últimos días.

“Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de dos personas y tres heridos como consecuencia del embarrancamiento de un vehículo tipo automóvil. El conductor ya se encuentra aprehendido”, informó el coronel Juan Sotopeña, comandante departamental de la Policía en La Paz.

Tras el accidente, personal de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para establecer las causas y responsabilidades del hecho. El caso también fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que dará continuidad al proceso legal.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

