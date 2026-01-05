Cerca del mediodía de este lunes, el Gobierno inició la reunión programada con la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503.

El canciller Fernando Aramayo pidió respeto durante el diálogo y que los movilizados prioricen las necesidades de la población por encima de intereses políticos o personales.

“Decir la verdad también es una forma de respeto, y hemos venido aquí a dialogar con respeto. El diálogo no puede caminar junto a la violencia, no se puede dialogar con carreteras cerradas, con amenazas, con presión y, sobre todo, secuestrando a la población”, manifestó Aramayo.

El canciller destacó la importancia de apaciguar el país y dejar de lado los conflictos, invitando a todas las partes a dialogar con responsabilidad.

“Aquí nadie viene a rendirse ni a humillar a nadie, venimos a construir salidas. Si hay acuerdo, claro que habrá respuestas; si hay compromiso, habrá cumplimiento. Pero si el diálogo se rompe por intereses políticos o personales, será el pueblo quien juzgue a todos los que estamos presentes en este espacio”, agregó.

Aramayo recordó que las autoridades y los líderes sindicales no son eternos, por lo que instó a hablar con franqueza y priorizar a las bases que representan:

“Este gabinete y los que lo integramos no somos eternos, y los liderazgos que ustedes tienen tampoco lo son. Bolivia se construye dialogando, no enfrentándonos”, concluyó.

Al encuentro asisten más de 100 organizaciones sociales, mientras que en representación del Gobierno participan el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y otros miembros del gabinete.

